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Снайпер рассказал о жителях Великой Новоселки, прятавших сына в подвале - РИА Новости, 06.04.2025
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Снайпер рассказал о жителях Великой Новоселки, прятавших сына в подвале
Снайпер рассказал о жителях Великой Новоселки, прятавших сына в подвале - РИА Новости, 06.04.2025
Снайпер рассказал о жителях Великой Новоселки, прятавших сына в подвале
В Великой Новоселке семья прятала сына в подвале, чтобы ВСУ его не забрали воевать, рассказал РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:40:00+03:00
2025-04-06T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 апр – РИА Новости. В Великой Новоселке семья прятала сына в подвале, чтобы ВСУ его не забрали воевать, рассказал РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Сумрак". Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР. "Шел с напарником, позывной у него "Смайл". Перебегали в соседний дом, спустились в подвал. Через некоторое время в соседнем доме услышали хлопок, поняли, что прилетел "камикадзе". Услышали разговоры, поднялись из подвала и обнаружили, что к нам бегут гражданские. Семья была, две пожилых женщины, парень лет 35-40 и дедушка, тоже лет, наверное, 60. Их начали накрывать. Они прибежали, и сын говорит: "Мы начали выходить, и вот женщина шла и ... в спину рядом с ней "камикадзе" взорвался", – рассказал "Сумрак". По словам морпеха, мирные жители увидели, где укрылись штурмовики ВС России и побежали туда за помощью. Бойцы пустили гражданских в подготовленный подвал, где уже была еда, вода и медикаменты, также оказали медицинскую помощь одной из женщин. После этого штурмовики покинули подвал с гражданскими и отправились искать себе другое укрытие, чтобы не привлекать дополнительного внимания со стороны противника. "Когда уже на выходе с Великой Новоселки возвращались, также к ним зашли. Они все живы-здоровы, были рады нас видеть, приветствовали. На вопрос, почему не уезжали, они сказали, что выезда им военнослужащие ВСУ не дают. А они здесь оставались, так как прятали сына своего. Чтобы его не забрали воевать", – добавил "Сумрак". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250405/vsu-2009584752.html
https://ria.ru/20250405/svyaschennik-2009550225.html
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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России
Снайпер рассказал о жителях Великой Новоселки, прятавших сына в подвале

Жители Великой Новоселки прятали сына в подвале от мобилизации в ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр – РИА Новости. В Великой Новоселке семья прятала сына в подвале, чтобы ВСУ его не забрали воевать, рассказал РИА Новости снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Сумрак".
Минобороны РФ сообщило 26 января об освобождении Великой Новоселки в ДНР.
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"Шел с напарником, позывной у него "Смайл". Перебегали в соседний дом, спустились в подвал. Через некоторое время в соседнем доме услышали хлопок, поняли, что прилетел "камикадзе". Услышали разговоры, поднялись из подвала и обнаружили, что к нам бегут гражданские. Семья была, две пожилых женщины, парень лет 35-40 и дедушка, тоже лет, наверное, 60. Их начали накрывать. Они прибежали, и сын говорит: "Мы начали выходить, и вот женщина шла и ... в спину рядом с ней "камикадзе" взорвался", – рассказал "Сумрак".
По словам морпеха, мирные жители увидели, где укрылись штурмовики ВС России и побежали туда за помощью. Бойцы пустили гражданских в подготовленный подвал, где уже была еда, вода и медикаменты, также оказали медицинскую помощь одной из женщин. После этого штурмовики покинули подвал с гражданскими и отправились искать себе другое укрытие, чтобы не привлекать дополнительного внимания со стороны противника.
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"Когда уже на выходе с Великой Новоселки возвращались, также к ним зашли. Они все живы-здоровы, были рады нас видеть, приветствовали. На вопрос, почему не уезжали, они сказали, что выезда им военнослужащие ВСУ не дают. А они здесь оставались, так как прятали сына своего. Чтобы его не забрали воевать", – добавил "Сумрак".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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