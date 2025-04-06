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В Пермском крае проверят инцидент с детьми, загнанными в пруд собаками
В Пермском крае проверят инцидент с детьми, загнанными в пруд собаками - РИА Новости, 06.04.2025
В Пермском крае проверят инцидент с детьми, загнанными в пруд собаками
Прокуратура проверит историю с нападением стаи собак на школьниц, которым пришлось залезть по пояс в пруд в Пермском крае, чтобы спастись от животных, сообщает... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T21:15:00+03:00
2025-04-06T21:15:00+03:00
2025-04-06T21:15:00+03:00
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ПЕРМЬ, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура проверит историю с нападением стаи собак на школьниц, которым пришлось залезть по пояс в пруд в Пермском крае, чтобы спастись от животных, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что 6 апреля стая собак загнала двух школьниц в пруд в деревне Лужково Очерского округа. Стая насчитывала около девяти собак. Уточнялось, что девочки смогли спастись, забежав по пояс в воду. На опубликованном видео инцидента, снятом, видимо, одной из его участниц из водоема, видны бегающие по снежному берегу собаки, также слышны крики девочек и собачий лай. "Организована проверка по факту нападения собак на несовершеннолетних в деревне Лужково. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250326/dagestan-2007442881.html
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происшествия, пермский край, россия, бездомные животные
Происшествия, Пермский край, Россия, бездомные животные
В Пермском крае проверят инцидент с детьми, загнанными в пруд собаками
В Пермском крае проверят инцидент со школьницами, загнанными в пруд стаей собак