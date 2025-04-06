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Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
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15:38 06.04.2025 (обновлено: 16:08 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/sneg-2009653735.html
Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Снег в Москве продолжит идти до 23.00 7 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снег в Москве продолжит идти до 23.00 7 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России. "В период с 2 часов 6 апреля до 9 часов 7 апреля в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 9 часов до 23 часов ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Согласно прогнозу, в течение этих периодов местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедица на дорогах, установление временного снежного покрова.
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общество, москва, россия, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр
Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве

Снег в Москве продолжит идти до позднего вечера понедельника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025
Люди во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снег в Москве продолжит идти до 23.00 7 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России.
"В период с 2 часов 6 апреля до 9 часов 7 апреля в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 9 часов до 23 часов ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Согласно прогнозу, в течение этих периодов местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедица на дорогах, установление временного снежного покрова.
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