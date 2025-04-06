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Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Снег в Москве продолжит идти до 23.00 7 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:38:00+03:00
2025-04-06T15:38:00+03:00
2025-04-06T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снег в Москве продолжит идти до 23.00 7 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России. "В период с 2 часов 6 апреля до 9 часов 7 апреля в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 9 часов до 23 часов ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Согласно прогнозу, в течение этих периодов местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедица на дорогах, установление временного снежного покрова.
https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр
Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Снег в Москве продолжит идти до позднего вечера понедельника