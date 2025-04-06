https://ria.ru/20250406/sneg-2009653735.html

Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве

Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве - РИА Новости, 06.04.2025

Гидрометцентр рассказал, когда закончится снегопад в Москве

Снег в Москве продолжит идти до 23.00 7 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:38:00+03:00

2025-04-06T15:38:00+03:00

2025-04-06T16:08:00+03:00

общество

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гидрометцентр

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снег в Москве продолжит идти до 23.00 7 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России. "В период с 2 часов 6 апреля до 9 часов 7 апреля в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. 7 апреля с 9 часов до 23 часов ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Согласно прогнозу, в течение этих периодов местами возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедица на дорогах, установление временного снежного покрова.

https://ria.ru/20250329/vilfand-2008073202.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, гидрометцентр