Рейтинг@Mail.ru
Мощный снегопад в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 06.04.2025 (обновлено: 12:23 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/sneg-2009622995.html
Мощный снегопад в Москве
Мощный снегопад в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
Мощный снегопад в Москве
На Москву обрушился сильнейший снегопад. Кадры с улиц заснеженной столицы — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:05:00+03:00
2025-04-06T12:23:00+03:00
москва
фото
снегопад в москве
московское центральное кольцо (мцк)
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009621042_0:450:2748:1996_1920x0_80_0_0_3be3987ef1dcba174cf5c91033a81fd0.jpg
На Москву обрушился сильнейший снегопад. Кадры с улиц заснеженной столицы — в фотоленте ria.ru.
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009621042_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_cc16ff3518ac2beb8bcb900b4eaac22d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, фото, снегопад в москве, фото, московское центральное кольцо (мцк), московская область (подмосковье), россия
Москва, Фото, Снегопад в Москве, Московское центральное кольцо (МЦК), Московская область (Подмосковье), Россия

Мощный снегопад в Москве

Читать ria.ru в
Дзен
На Москву обрушился сильнейший снегопад. Кадры с улиц заснеженной столицы — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столичный регион накрыл циклон "Зион". Он принес сильные снегопады обложного характера.

Девушка во время снегопада в Москве

Столичный регион накрыл циклон "Зион". Он принес сильные снегопады обложного характера.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Москвы и Подмосковья высота снежного покрова уже превысила десять сантиметров.

Сотрудники полиции на Красной площади во время снегопада в Москве

В некоторых районах Москвы и Подмосковья высота снежного покрова уже превысила десять сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Снегопады продолжатся в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, сугробы растают только в середине месяца.

Люди катаются на самокате во время снегопада в Москве

Снегопады продолжатся в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, сугробы растают только в середине месяца.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

На фото: женщина гуляет с собаками во время снегопада.

Женщина гуляет с собаками в сквере на Ленинском проспекте в Москве

На фото: женщина гуляет с собаками во время снегопада.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Городские коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

Снег в Москве

Городские коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Курьер во время снегопада в Москве

Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Власти также предупредили горожан о возможных сильных порывах ветра и призвали быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

Снег в Москве

Власти также предупредили горожан о возможных сильных порывах ветра и призвали быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: люди во время снегопада в Москве.

Люди во время снегопада в Москве

На фото: люди во время снегопада в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
МоскваФотоСнегопад в МосквеМосковское центральное кольцо (МЦК)Московская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала