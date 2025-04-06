Мощный снегопад в Москве
Столичный регион накрыл циклон "Зион". Он принес сильные снегопады обложного характера.
Столичный регион накрыл циклон "Зион". Он принес сильные снегопады обложного характера.
В некоторых районах Москвы и Подмосковья высота снежного покрова уже превысила десять сантиметров.
В некоторых районах Москвы и Подмосковья высота снежного покрова уже превысила десять сантиметров.
Снегопады продолжатся в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, сугробы растают только в середине месяца.
Снегопады продолжатся в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, сугробы растают только в середине месяца.
На фото: женщина гуляет с собаками во время снегопада.
На фото: женщина гуляет с собаками во время снегопада.
Городские коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
Городские коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Власти также предупредили горожан о возможных сильных порывах ветра и призвали быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
Власти также предупредили горожан о возможных сильных порывах ветра и призвали быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
На фото: люди во время снегопада в Москве.
На фото: люди во время снегопада в Москве.