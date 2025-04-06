Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростове и Ростовской области - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 06.04.2025 (обновлено: 05:14 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/slyusar-2009595722.html
ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростове и Ростовской области
ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростове и Ростовской области - РИА Новости, 06.04.2025
ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростове и Ростовской области
ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T05:06:00+03:00
2025-04-06T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
ростовская область
пролетарский район
юрий слюсарь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_660c84a948f804484faf705a3486d971.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах", — написал он.Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250406/minoborony-2009595593.html
ростов-на-дону
ростовская область
пролетарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27a27746be51a3dd854d2a88823439be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, пролетарский район, юрий слюсарь , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Пролетарский район, Юрий Слюсарь , Происшествия
ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростове и Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Ростове и Ростовской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«
"Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах", — написал он.
Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Экипаж Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуРостовская областьПролетарский районЮрий СлюсарьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала