https://ria.ru/20250406/slyusar-2009595722.html

ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростове и Ростовской области

ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростове и Ростовской области - РИА Новости, 06.04.2025

ПВО уничтожила украинские беспилотники в Ростове и Ростовской области

ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T05:06:00+03:00

2025-04-06T05:06:00+03:00

2025-04-06T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

ростовская область

пролетарский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь."Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах", — написал он.Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250406/minoborony-2009595593.html

ростов-на-дону

ростовская область

пролетарский район

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ростов-на-дону, ростовская область, пролетарский район, юрий слюсарь , происшествия