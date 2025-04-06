https://ria.ru/20250406/simonyan-2009675716.html
Захарова поздравила Симоньян с днем рождения
Захарова поздравила Симоньян с днем рождения - РИА Новости, 06.04.2025
Захарова поздравила Симоньян с днем рождения
Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:12:00+03:00
2025-04-06T19:12:00+03:00
2025-04-06T19:43:00+03:00
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маргарита симоньян
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телеканал rt
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. "Летят и летят поздравления Маргарите со всего света с днем рождения. Миллионы знают ее, следят за ее деятельностью, сопереживают как родной! Присоединяюсь. Божьей благодати и помощи во всех делах!" — написала Захарова.Ранее медиаменеджера поздравили также председатель СК Александр Бастрыкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.Как отметил глава внешнеполитического ведомства, присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами.
https://ria.ru/20250406/kirill-2009643734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, маргарита симоньян, миа "россия сегодня", телеканал rt, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова поздравила Симоньян с днем рождения
Захарова поздравила главного редактора RT Симоньян с днем рождения