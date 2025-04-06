https://ria.ru/20250406/simonyan-2009675716.html

Захарова поздравила Симоньян с днем рождения

Захарова поздравила Симоньян с днем рождения - РИА Новости, 06.04.2025

Захарова поздравила Симоньян с днем рождения

Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:12:00+03:00

2025-04-06T19:12:00+03:00

2025-04-06T19:43:00+03:00

россия

мария захарова

маргарита симоньян

миа "россия сегодня"

телеканал rt

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. "Летят и летят поздравления Маргарите со всего света с днем рождения. Миллионы знают ее, следят за ее деятельностью, сопереживают как родной! Присоединяюсь. Божьей благодати и помощи во всех делах!" — написала Захарова.Ранее медиаменеджера поздравили также председатель СК Александр Бастрыкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.Как отметил глава внешнеполитического ведомства, присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами.

https://ria.ru/20250406/kirill-2009643734.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария захарова, маргарита симоньян, миа "россия сегодня", телеканал rt, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)