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Захарова поздравила Симоньян с днем рождения - РИА Новости, 06.04.2025
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19:12 06.04.2025 (обновлено: 19:43 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/simonyan-2009675716.html
Захарова поздравила Симоньян с днем рождения
Захарова поздравила Симоньян с днем рождения - РИА Новости, 06.04.2025
Захарова поздравила Симоньян с днем рождения
Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:12:00+03:00
2025-04-06T19:43:00+03:00
россия
мария захарова
маргарита симоньян
миа "россия сегодня"
телеканал rt
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. &quot;Летят и летят поздравления Маргарите со всего света с днем рождения. Миллионы знают ее, следят за ее деятельностью, сопереживают как родной! Присоединяюсь. Божьей благодати и помощи во всех делах!&quot; — написала Захарова.Ранее медиаменеджера поздравили также председатель СК Александр Бастрыкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.Как отметил глава внешнеполитического ведомства, присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами.
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россия, мария захарова, маргарита симоньян, миа "россия сегодня", телеканал rt, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова поздравила Симоньян с днем рождения

Захарова поздравила главного редактора RT Симоньян с днем рождения

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале поздравила с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян.
«

"Летят и летят поздравления Маргарите со всего света с днем рождения. Миллионы знают ее, следят за ее деятельностью, сопереживают как родной! Присоединяюсь. Божьей благодати и помощи во всех делах!" — написала Захарова.

Ранее медиаменеджера поздравили также председатель СК Александр Бастрыкин, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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РоссияМария ЗахароваМаргарита СимоньянМИА "Россия сегодня"Телеканал RTОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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