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Лавров поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
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14:09 06.04.2025 (обновлено: 14:14 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/simonyan-2009644210.html
Лавров поздравил Симоньян с юбилеем
Лавров поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
Лавров поздравил Симоньян с юбилеем
Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян и отметил, РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:09:00+03:00
2025-04-06T14:14:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян и отметил, что она является наиболее авторитетным отечественным журналистом. "Уважаемая Маргарита Симоновна, от имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы по праву относитесь к числу наиболее авторитетных отечественных журналистов", - говорится в поздравлении Лаврова. Министр отметил, что присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами. "Ценим Ваши усилия, направленные на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве и объективное освещение международно значимых событий", - добавил он. Лавров подчеркнул, что в МИД России дорожат партнерскими отношениями с Симоньян и рассчитывают на продолжение сотрудничества в интересах эффективного информсопровождения внешнеполитической деятельности, формирования правдивого образа России в глазах мирового сообщества. "Желаю Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего наилучшего", - заключил министр.
https://ria.ru/20250406/bastrykin-2009625033.html
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россия, сергей лавров, маргарита симоньян, миа "россия сегодня", телеканал rt, риа новости
Россия, Сергей Лавров, Маргарита Симоньян, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, РИА Новости
Лавров поздравил Симоньян с юбилеем

Лавров в своем поздравлении назвал Симоньян авторитетным журналистом

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян и отметил, что она является наиболее авторитетным отечественным журналистом.
"Уважаемая Маргарита Симоновна, от имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы по праву относитесь к числу наиболее авторитетных отечественных журналистов", - говорится в поздравлении Лаврова.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Бастрыкин поздравил Симоньян с юбилеем
Вчера, 12:07
Министр отметил, что присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами.
"Ценим Ваши усилия, направленные на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве и объективное освещение международно значимых событий", - добавил он.
Лавров подчеркнул, что в МИД России дорожат партнерскими отношениями с Симоньян и рассчитывают на продолжение сотрудничества в интересах эффективного информсопровождения внешнеполитической деятельности, формирования правдивого образа России в глазах мирового сообщества.
"Желаю Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего наилучшего", - заключил министр.
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РоссияСергей ЛавровМаргарита СимоньянМИА "Россия сегодня"Телеканал RTРИА Новости
 
 
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