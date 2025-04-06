Лавров поздравил Симоньян с юбилеем
Лавров в своем поздравлении назвал Симоньян авторитетным журналистом
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян и отметил, что она является наиболее авторитетным отечественным журналистом.
"Уважаемая Маргарита Симоновна, от имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы по праву относитесь к числу наиболее авторитетных отечественных журналистов", - говорится в поздравлении Лаврова.
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Министр отметил, что присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами.
"Ценим Ваши усилия, направленные на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве и объективное освещение международно значимых событий", - добавил он.
Лавров подчеркнул, что в МИД России дорожат партнерскими отношениями с Симоньян и рассчитывают на продолжение сотрудничества в интересах эффективного информсопровождения внешнеполитической деятельности, формирования правдивого образа России в глазах мирового сообщества.
"Желаю Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего наилучшего", - заключил министр.
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