https://ria.ru/20250406/simonyan-2009644210.html

Лавров поздравил Симоньян с юбилеем

Лавров поздравил Симоньян с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025

Лавров поздравил Симоньян с юбилеем

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян и отметил, РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:09:00+03:00

2025-04-06T14:09:00+03:00

2025-04-06T14:14:00+03:00

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сергей лавров

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил с днем рождения главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян и отметил, что она является наиболее авторитетным отечественным журналистом. "Уважаемая Маргарита Симоновна, от имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы по праву относитесь к числу наиболее авторитетных отечественных журналистов", - говорится в поздравлении Лаврова. Министр отметил, что присущие Симоньян эрудиция, профессионализм, неравнодушный подход к делу снискали уважение многомилионной аудитории в нашей стране и за ее пределами. "Ценим Ваши усилия, направленные на укрепление позиций России в мировом информационном пространстве и объективное освещение международно значимых событий", - добавил он. Лавров подчеркнул, что в МИД России дорожат партнерскими отношениями с Симоньян и рассчитывают на продолжение сотрудничества в интересах эффективного информсопровождения внешнеполитической деятельности, формирования правдивого образа России в глазах мирового сообщества. "Желаю Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего наилучшего", - заключил министр.

https://ria.ru/20250406/bastrykin-2009625033.html

https://ria.ru/20250331/simonyan-2008313030.html

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