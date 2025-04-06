https://ria.ru/20250406/sidnej-2009666723.html

В Сиднее задержали чиновника из Иордании, напавшего на экипаж самолета

В Сиднее задержали чиновника из Иордании, напавшего на экипаж самолета - РИА Новости, 06.04.2025

В Сиднее задержали чиновника из Иордании, напавшего на экипаж самолета

Правительственный чиновник из Иордании был задержан в Сиднее после того, как напал на члена экипажа самолета и пытался открыть аварийные выходы на рейсе,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:24:00+03:00

2025-04-06T17:24:00+03:00

2025-04-06T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Правительственный чиновник из Иордании был задержан в Сиднее после того, как напал на члена экипажа самолета и пытался открыть аварийные выходы на рейсе, следовавшем из Малайзии в Австралию, ему отказали в освобождении под залог, сообщил австралийский телеканал ABC. "Гражданину Иордании отказали в освобождении под залог после того, как он якобы пытался открыть аварийные выходы и душил члена экипажа во время перелета из Малайзии в Сидней. 46-летний Шади Тайсир Айед ас-Саайде был задержан австралийской федеральной полицией, когда рейс AirAsia приземлился в аэропорту Сиднея в субботу вечером", - говорится в публикации телеканала. Отмечается, что мужчине предъявлены обвинения за создание угрозы безопасности самолета и нападение на экипаж самолета. Так, сначала он попытался открыть аварийный выход в хвостовой части самолета. После этого его пересадили в центр борта, где он также попробовал открыть выходы, а затем попытался задушить вмешавшегося члена экипажа. ABC со ссылкой на слова адвоката задержанного сообщает, что тот работает в иорданском правительстве в сфере управления ядерными отходами и ехал в Сидней, чтобы встретиться с правительственными чиновниками. Адвокат добавил, что его клиент не помнит о происходящем в самолете, поскольку перед вылетом принимал сильнодействующие лекарства, а также алкоголь.

https://ria.ru/20250109/aviapassazhir-1993019250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сидней, иордания, малайзия, air asia