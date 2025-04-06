https://ria.ru/20250406/sapery-2009596026.html

Командир саперной роты рассказал о разминировании дорог в Курской области

Командир саперной роты рассказал о разминировании дорог в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025

Командир саперной роты рассказал о разминировании дорог в Курской области

Военнослужащие инженерно-саперной роты 1427-го мотострелкового полка ежедневно разминируют десятки километров дорог и дома мирных граждан в Курской области,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T05:19:00+03:00

2025-04-06T05:19:00+03:00

2025-04-06T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg

КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперной роты 1427-го мотострелкового полка ежедневно разминируют десятки километров дорог и дома мирных граждан в Курской области, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперной роты с позывным "Комар". "Личным составом инженерно-саперной роты 1427-го мсп ежедневно обследуются на предмет наличия МВУ (минно-взрывных устройств - ред.) десятки километров дорог и дворовых хозяйств в освобождённых населённых пунктах Курского приграничья", — сообщил он. По его словам, в ходе разминирования в районе населённых пунктов Погребки, Марьевка, Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина Курской области были обнаружены и уничтожены за несколько дней более 60 минно-взрывных устройств. В числе обнаруженных и уничтоженных устройств украинские дроны с самодельными боеприпасами, противотанковые мины, противопехотные мины "Лепесток" и прочее.

https://ria.ru/20250406/minoborony-2009595593.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область