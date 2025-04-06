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Командир саперной роты рассказал о разминировании дорог в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/sapery-2009596026.html
Командир саперной роты рассказал о разминировании дорог в Курской области
Командир саперной роты рассказал о разминировании дорог в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025
Командир саперной роты рассказал о разминировании дорог в Курской области
Военнослужащие инженерно-саперной роты 1427-го мотострелкового полка ежедневно разминируют десятки километров дорог и дома мирных граждан в Курской области,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T05:19:00+03:00
2025-04-06T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперной роты 1427-го мотострелкового полка ежедневно разминируют десятки километров дорог и дома мирных граждан в Курской области, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперной роты с позывным "Комар". "Личным составом инженерно-саперной роты 1427-го мсп ежедневно обследуются на предмет наличия МВУ (минно-взрывных устройств - ред.) десятки километров дорог и дворовых хозяйств в освобождённых населённых пунктах Курского приграничья", — сообщил он. По его словам, в ходе разминирования в районе населённых пунктов Погребки, Марьевка, Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина Курской области были обнаружены и уничтожены за несколько дней более 60 минно-взрывных устройств. В числе обнаруженных и уничтоженных устройств украинские дроны с самодельными боеприпасами, противотанковые мины, противопехотные мины "Лепесток" и прочее.
https://ria.ru/20250406/minoborony-2009595593.html
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РИА Новости
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
Командир саперной роты рассказал о разминировании дорог в Курской области

Саперы "Севера" ежедневно разминируют десятки километров курских дорог

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 6 апр – РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперной роты 1427-го мотострелкового полка ежедневно разминируют десятки километров дорог и дома мирных граждан в Курской области, рассказал РИА Новости командир инженерно-саперной роты с позывным "Комар".
"Личным составом инженерно-саперной роты 1427-го мсп ежедневно обследуются на предмет наличия МВУ (минно-взрывных устройств - ред.) десятки километров дорог и дворовых хозяйств в освобождённых населённых пунктах Курского приграничья", — сообщил он.
По его словам, в ходе разминирования в районе населённых пунктов Погребки, Марьевка, Орловка, Новая Сорочина и Старая Сорочина Курской области были обнаружены и уничтожены за несколько дней более 60 минно-взрывных устройств. В числе обнаруженных и уничтоженных устройств украинские дроны с самодельными боеприпасами, противотанковые мины, противопехотные мины "Лепесток" и прочее.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская область
 
 
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