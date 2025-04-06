Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков - РИА Новости, 06.04.2025
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков
Сезон охоты на самокатчиков с началом весны открыли мошенники - они представляются сотрудниками несуществующей “самокатной полиции” и они требуют с нарушителей... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:18:00+03:00
2025-04-06T03:18:00+03:00
авто
россия
гибдд мвд рф
самокаты
электросамокат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006406349_0:163:3071:1890_1920x0_80_0_0_3cef6f4bbcfaf4551f2f902d482248de.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сезон охоты на самокатчиков с началом весны открыли мошенники - они представляются сотрудниками несуществующей “самокатной полиции” и они требуют с нарушителей заплатить штраф, рассказал агентству "Прайм" член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России адвокат Даниил Черных-Аипов.Схема аферистов работает таким образом: они ищут пользователей электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения (например, едут вдвоем на одном самокате, что запрещено). После этого они показывают нарушителю поддельные удостоверения и от имени “самокатной полиции” требуют заплатить штраф на значительную сумму - например, в 100 тысяч рублей. Хорошенько напугав жертву, они предлагают “решить вопрос” на месте и за меньшие деньги.По словам адвоката, штрафы за нарушения при движении на средствах индивидуальной мобильности регулируются КоАП РФ и составляют 800-1500 рублей в зависимости от содеянного. Взимать их могут только сотрудники ГАИ, оформив протокол об административном нарушении и квитанцию, подытожил Черных-Аипов.
https://ria.ru/20250331/vyplata-2008299023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006406349_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d18a72b3e83324953e0585a7d04c2d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, гибдд мвд рф, самокаты, электросамокат
Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ, Самокаты, электросамокат
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков

Адвокат Черных-Аипов: мошенники под видом полиции берут с самокатчиков "штрафы"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие сезона велопроката и аренды электросамокатов в Москве
Открытие сезона велопроката и аренды электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Открытие сезона велопроката и аренды электросамокатов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сезон охоты на самокатчиков с началом весны открыли мошенники - они представляются сотрудниками несуществующей “самокатной полиции” и они требуют с нарушителей заплатить штраф, рассказал агентству "Прайм" член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России адвокат Даниил Черных-Аипов.
Схема аферистов работает таким образом: они ищут пользователей электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения (например, едут вдвоем на одном самокате, что запрещено). После этого они показывают нарушителю поддельные удостоверения и от имени “самокатной полиции” требуют заплатить штраф на значительную сумму - например, в 100 тысяч рублей. Хорошенько напугав жертву, они предлагают “решить вопрос” на месте и за меньшие деньги.
По словам адвоката, штрафы за нарушения при движении на средствах индивидуальной мобильности регулируются КоАП РФ и составляют 800-1500 рублей в зависимости от содеянного. Взимать их могут только сотрудники ГАИ, оформив протокол об административном нарушении и квитанцию, подытожил Черных-Аипов.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Россиян предупредили об обмане с выплатой “за инфляцию”
31 марта, 03:18
 
АвтоРоссияГИБДД МВД РФСамокатыэлектросамокат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала