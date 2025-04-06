https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html

Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков

Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков - РИА Новости, 06.04.2025

Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков

Сезон охоты на самокатчиков с началом весны открыли мошенники - они представляются сотрудниками несуществующей “самокатной полиции” и они требуют с нарушителей... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T03:18:00+03:00

2025-04-06T03:18:00+03:00

2025-04-06T03:18:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сезон охоты на самокатчиков с началом весны открыли мошенники - они представляются сотрудниками несуществующей “самокатной полиции” и они требуют с нарушителей заплатить штраф, рассказал агентству "Прайм" член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России адвокат Даниил Черных-Аипов.Схема аферистов работает таким образом: они ищут пользователей электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения (например, едут вдвоем на одном самокате, что запрещено). После этого они показывают нарушителю поддельные удостоверения и от имени “самокатной полиции” требуют заплатить штраф на значительную сумму - например, в 100 тысяч рублей. Хорошенько напугав жертву, они предлагают “решить вопрос” на месте и за меньшие деньги.По словам адвоката, штрафы за нарушения при движении на средствах индивидуальной мобильности регулируются КоАП РФ и составляют 800-1500 рублей в зависимости от содеянного. Взимать их могут только сотрудники ГАИ, оформив протокол об административном нарушении и квитанцию, подытожил Черных-Аипов.

https://ria.ru/20250331/vyplata-2008299023.html

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авто, россия, гибдд мвд рф, самокаты, электросамокат