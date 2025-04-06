https://ria.ru/20250406/samokaty-2009589376.html
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков - РИА Новости, 06.04.2025
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков
Сезон охоты на самокатчиков с началом весны открыли мошенники - они представляются сотрудниками несуществующей “самокатной полиции” и они требуют с нарушителей... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:18:00+03:00
2025-04-06T03:18:00+03:00
2025-04-06T03:18:00+03:00
авто
россия
гибдд мвд рф
самокаты
электросамокат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006406349_0:163:3071:1890_1920x0_80_0_0_3cef6f4bbcfaf4551f2f902d482248de.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сезон охоты на самокатчиков с началом весны открыли мошенники - они представляются сотрудниками несуществующей “самокатной полиции” и они требуют с нарушителей заплатить штраф, рассказал агентству "Прайм" член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России адвокат Даниил Черных-Аипов.Схема аферистов работает таким образом: они ищут пользователей электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения (например, едут вдвоем на одном самокате, что запрещено). После этого они показывают нарушителю поддельные удостоверения и от имени “самокатной полиции” требуют заплатить штраф на значительную сумму - например, в 100 тысяч рублей. Хорошенько напугав жертву, они предлагают “решить вопрос” на месте и за меньшие деньги.По словам адвоката, штрафы за нарушения при движении на средствах индивидуальной мобильности регулируются КоАП РФ и составляют 800-1500 рублей в зависимости от содеянного. Взимать их могут только сотрудники ГАИ, оформив протокол об административном нарушении и квитанцию, подытожил Черных-Аипов.
https://ria.ru/20250331/vyplata-2008299023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006406349_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d18a72b3e83324953e0585a7d04c2d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, гибдд мвд рф, самокаты, электросамокат
Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ, Самокаты, электросамокат
Адвокат рассказал об открытии “сезона охоты” на самокатчиков
Адвокат Черных-Аипов: мошенники под видом полиции берут с самокатчиков "штрафы"