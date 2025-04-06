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Запуск переправы из Херсонской области в Турцию отложен, заявил Сальдо
Запуск переправы из Херсонской области в Турцию отложен, заявил Сальдо - РИА Новости, 06.04.2025
Запуск переправы из Херсонской области в Турцию отложен, заявил Сальдо
В Херсонской области из-за военных угроз со стороны Украины отложили планы по возобновлению паромной переправы с Турцией, сообщил РИА Новости губернатор региона РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T06:08:00+03:00
2025-04-06T06:08:00+03:00
2025-04-06T06:27:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. В Херсонской области из-за военных угроз со стороны Украины отложили планы по возобновлению паромной переправы с Турцией, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо предлагал восстановить паромную переправу из Скадовского порта до турецкого Зонгулдака для поставок зерна. "Эти планы приходится отложить на мирное время. Прежде всего — из-за невозможности сейчас обеспечить безопасность судов в Скадовском порту, который находится в радиусе поражения ракет и БПЛА противника", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, турция, владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Турция, Владимир Сальдо
Запуск переправы из Херсонской области в Турцию отложен, заявил Сальдо
Сальдо: планы по запуску переправы из Херсонской области в Турцию отложены