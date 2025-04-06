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Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
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11:39 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/rt-2009620723.html
Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем
Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025
Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания и отметил, что это первый в России международный... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:39:00+03:00
2025-04-06T11:39:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания и отметил, что это первый в России международный информационный канал, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания. Первый в нашей стране международный информационный канал, RТ за прошедшие годы завоевал признание и доверие миллионов людей по всему миру", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Председатель ГД отметил, что в условиях внешнего давления за рубежом RT продолжает развиваться и расширяет свою аудиторию. Опираясь на лучшие стандарты журналистики, используя современные форматы, команда RT всесторонне освещает важнейшие события, происходящие в России и за ее пределами. "Коллектив RТ отличают высокий профессионализм и ответственный подход к делу. Желаю новых творческих успехов и всего самого доброго", - добавил Володин.
https://ria.ru/20250404/rt-2009411036.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем

Володин поздравил коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня основания

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания и отметил, что это первый в России международный информационный канал, поздравление опубликовано на сайте ГД.
"Поздравляю коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания. Первый в нашей стране международный информационный канал, RТ за прошедшие годы завоевал признание и доверие миллионов людей по всему миру", - приводятся слова Володина на сайте ГД.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Африканские политики отметили качество работы телеканала RT
4 апреля, 18:08
Председатель ГД отметил, что в условиях внешнего давления за рубежом RT продолжает развиваться и расширяет свою аудиторию. Опираясь на лучшие стандарты журналистики, используя современные форматы, команда RT всесторонне освещает важнейшие события, происходящие в России и за ее пределами.
"Коллектив RТ отличают высокий профессионализм и ответственный подход к делу. Желаю новых творческих успехов и всего самого доброго", - добавил Володин.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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