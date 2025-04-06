https://ria.ru/20250406/rt-2009620723.html

Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем

Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем - РИА Новости, 06.04.2025

Володин поздравил коллектив телеканала RТ с юбилеем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания и отметил, что это первый в России международный... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:39:00+03:00

2025-04-06T11:39:00+03:00

2025-04-06T11:39:00+03:00

россия

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания и отметил, что это первый в России международный информационный канал, поздравление опубликовано на сайте ГД. "Поздравляю коллектив телеканала RТ с 20-летием со дня его основания. Первый в нашей стране международный информационный канал, RТ за прошедшие годы завоевал признание и доверие миллионов людей по всему миру", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Председатель ГД отметил, что в условиях внешнего давления за рубежом RT продолжает развиваться и расширяет свою аудиторию. Опираясь на лучшие стандарты журналистики, используя современные форматы, команда RT всесторонне освещает важнейшие события, происходящие в России и за ее пределами. "Коллектив RТ отличают высокий профессионализм и ответственный подход к делу. Желаю новых творческих успехов и всего самого доброго", - добавил Володин.

https://ria.ru/20250404/rt-2009411036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество