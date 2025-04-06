Рейтинг@Mail.ru
"Это поразило": в Европе неожиданно высказались о России - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 06.04.2025 (обновлено: 09:16 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/rossiya-2009604002.html
"Это поразило": в Европе неожиданно высказались о России
"Это поразило": в Европе неожиданно высказались о России - РИА Новости, 06.04.2025
"Это поразило": в Европе неожиданно высказались о России
Жители Европы не верят в так называемую угрозу со стороны России, заявил политический философ Кэмерон Абади в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:10:00+03:00
2025-04-06T09:16:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647511_0:59:3433:1990_1920x0_80_0_0_8f480a30c5d37d1e6ca22ac5d6ed5b51.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Жители Европы не верят в так называемую угрозу со стороны России, заявил политический философ Кэмерон Абади в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung."Эта угроза беспокоит в первую очередь политиков", — сказал он.При этом, продолжил эксперт, курс европейских элит — например, в Берлине — на то, чтобы сделать ЕС "пригодным для войны" не воспринимается гражданами как нужная мера. Они не верят в то, что Европа якобы отстаивает свою безопасность на Украине, добавил он."Многих в Германии это поразило", — пояснил Абади.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html
https://ria.ru/20250405/putin-2009504713.html
https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647511_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_995b312366e46bd099149c26f78b48c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, нато, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз
"Это поразило": в Европе неожиданно высказались о России

NZZ: европейцы не верят, что Россия может угрожать Европе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Жители Европы не верят в так называемую угрозу со стороны России, заявил политический философ Кэмерон Абади в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
"Эта угроза беспокоит в первую очередь политиков", — сказал он.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Она бредит": заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало шок в США
Вчера, 13:41
При этом, продолжил эксперт, курс европейских элит — например, в Берлине — на то, чтобы сделать ЕС "пригодным для войны" не воспринимается гражданами как нужная мера. Они не верят в то, что Европа якобы отстаивает свою безопасность на Украине, добавил он.
«
"Многих в Германии это поразило", — пояснил Абади.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Показал им": в Европе неожиданно высказались о Путине
Вчера, 11:45
Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Германии забили тревогу из-за реакции России на заявления Бербок
2 апреля, 13:25
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала