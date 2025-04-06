https://ria.ru/20250406/rossiya-2009604002.html

"Это поразило": в Европе неожиданно высказались о России

"Это поразило": в Европе неожиданно высказались о России - РИА Новости, 06.04.2025

"Это поразило": в Европе неожиданно высказались о России

Жители Европы не верят в так называемую угрозу со стороны России, заявил политический философ Кэмерон Абади в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:10:00+03:00

2025-04-06T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Жители Европы не верят в так называемую угрозу со стороны России, заявил политический философ Кэмерон Абади в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung."Эта угроза беспокоит в первую очередь политиков", — сказал он.При этом, продолжил эксперт, курс европейских элит — например, в Берлине — на то, чтобы сделать ЕС "пригодным для войны" не воспринимается гражданами как нужная мера. Они не верят в то, что Европа якобы отстаивает свою безопасность на Украине, добавил он."Многих в Германии это поразило", — пояснил Абади.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что России никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html

https://ria.ru/20250405/putin-2009504713.html

https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html

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в мире, европа, россия, украина, нато, евросоюз