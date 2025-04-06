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Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов - РИА Новости, 06.04.2025
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02:23 06.04.2025 (обновлено: 05:51 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/rosnedra-2009592694.html
Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов
Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов - РИА Новости, 06.04.2025
Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов
Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России связано с низким внутренним спросом и высокой конкуренцией со стороны зарубежных... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T02:23:00+03:00
2025-04-06T05:51:00+03:00
экономика
россия
арктика
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России связано с низким внутренним спросом и высокой конкуренцией со стороны зарубежных производителей, а также необходимостью применения дорогостоящих технологий для их извлечения и тем, что многие месторождения находятся в удаленных районах, сообщили РИА Новости в Роснедрах.Там отметили, что, в целом, если добыча лития в стране действительно пока не ведется, ряд редких и редкоземельных металлов, таких как тантал, ниобий и цирконий, все же добываются, преимущественно в Арктике.&quot;Если говорить об основных причинах, по которым у нас в стране добыча редких и редкоземельных металлов не развивалась, то это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, которые реализуют свою продукцию по ценам ниже, чем себестоимость внутреннего производства&quot;, — сказали в ведомстве.Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд отечественных месторождений, что требует применения сложных дорогостоящих технологий для извлечения металлов. "Кроме того, целый ряд месторождений РМ и РЗМ располагается в удаленных районах со слабо развитой инфраструктурой и характеризуется сложными условиями отработки, что требует дополнительных крупных инвестиций", — добавили в Роснедрах. В ведомстве отметили, что будущее добычи редких и редкоземельных металлов в России будет определяться тем, каким образом, с какой интенсивностью будут развиваться высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности, являющиеся главными потребителями данных металлов. Также важно, насколько будут успешно решены технологические сложности первичной и глубокой переработки сырья.
https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html
https://ria.ru/20250405/rosnedra-2009468071.html
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экономика, россия, арктика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Арктика, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов

Роснедра: низкая добыча РМ и РЗМ связана с низким внутренним спросом

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКарьерный самосвал и экскаватор на руднике
Карьерный самосвал и экскаватор на руднике - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Карьерный самосвал и экскаватор на руднике. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России связано с низким внутренним спросом и высокой конкуренцией со стороны зарубежных производителей, а также необходимостью применения дорогостоящих технологий для их извлечения и тем, что многие месторождения находятся в удаленных районах, сообщили РИА Новости в Роснедрах.
Там отметили, что, в целом, если добыча лития в стране действительно пока не ведется, ряд редких и редкоземельных металлов, таких как тантал, ниобий и цирконий, все же добываются, преимущественно в Арктике.
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«

"Если говорить об основных причинах, по которым у нас в стране добыча редких и редкоземельных металлов не развивалась, то это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, которые реализуют свою продукцию по ценам ниже, чем себестоимость внутреннего производства", — сказали в ведомстве.

Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд отечественных месторождений, что требует применения сложных дорогостоящих технологий для извлечения металлов.
"Кроме того, целый ряд месторождений РМ и РЗМ располагается в удаленных районах со слабо развитой инфраструктурой и характеризуется сложными условиями отработки, что требует дополнительных крупных инвестиций", — добавили в Роснедрах.
В ведомстве отметили, что будущее добычи редких и редкоземельных металлов в России будет определяться тем, каким образом, с какой интенсивностью будут развиваться высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности, являющиеся главными потребителями данных металлов. Также важно, насколько будут успешно решены технологические сложности первичной и глубокой переработки сырья.
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ЭкономикаРоссияАрктикаФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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