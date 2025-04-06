https://ria.ru/20250406/rosnedra-2009592694.html

Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов

Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов - РИА Новости, 06.04.2025

Роснедра назвали факторы слабого развития добычи редкоземельных металлов

Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России связано с низким внутренним спросом и высокой конкуренцией со стороны зарубежных... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T02:23:00+03:00

2025-04-06T02:23:00+03:00

2025-04-06T05:51:00+03:00

экономика

россия

арктика

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Слабое развитие добычи редких и редкоземельных металлов в России связано с низким внутренним спросом и высокой конкуренцией со стороны зарубежных производителей, а также необходимостью применения дорогостоящих технологий для их извлечения и тем, что многие месторождения находятся в удаленных районах, сообщили РИА Новости в Роснедрах.Там отметили, что, в целом, если добыча лития в стране действительно пока не ведется, ряд редких и редкоземельных металлов, таких как тантал, ниобий и цирконий, все же добываются, преимущественно в Арктике."Если говорить об основных причинах, по которым у нас в стране добыча редких и редкоземельных металлов не развивалась, то это низкий внутренний спрос и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, которые реализуют свою продукцию по ценам ниже, чем себестоимость внутреннего производства", — сказали в ведомстве.Дополнительные сложности связаны с комплексным составом руд отечественных месторождений, что требует применения сложных дорогостоящих технологий для извлечения металлов. "Кроме того, целый ряд месторождений РМ и РЗМ располагается в удаленных районах со слабо развитой инфраструктурой и характеризуется сложными условиями отработки, что требует дополнительных крупных инвестиций", — добавили в Роснедрах. В ведомстве отметили, что будущее добычи редких и редкоземельных металлов в России будет определяться тем, каким образом, с какой интенсивностью будут развиваться высокотехнологичные отрасли отечественной промышленности, являющиеся главными потребителями данных металлов. Также важно, насколько будут успешно решены технологические сложности первичной и глубокой переработки сырья.

https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html

https://ria.ru/20250405/rosnedra-2009468071.html

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экономика, россия, арктика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)