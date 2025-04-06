https://ria.ru/20250406/rosnano-2009604275.html

Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"

Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано" - РИА Новости, 06.04.2025

Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"

Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" арестовал имущество Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации на более чем 5,6 миллиарда... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T02:00:00+03:00

2025-04-06T02:00:00+03:00

2025-04-06T13:09:00+03:00

происшествия

москва

анатолий чубайс

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" арестовал имущество Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации на более чем 5,6 миллиарда рублей, следует из определения суда.Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, предварительные слушания назначили на 30 апреля. Помимо Чубайса, бывшего председателя правления корпорации, ответчиками значатся его бывшие заместители Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.Компания требует взыскать с них около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указываются.В определении отмечается, что Чубайс и Удальцов выехали из России, а Киселев и Подольский стали фигурантами уголовных дел. Причем Киселев тоже покинул страну и объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.Арест ответчиков и объявление их в розыск суд оценивает в качестве разумных подозрений того, что те попытаются уклониться от исполнения судебного акта, в частности — скрыть имущество от взыскания.В то же время суд отказался арестовать имущество близких родственников ответчиков, хотя истец просил и об этом.В начале января директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов рассказал РИА Новости, что в отношении бывших топ-менеджеров компании возбуждены уголовные дела на 43 миллиарда рублей, а оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов.Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года стало известно, что он покинул пост и уехал из России.

https://ria.ru/20250401/rosnano-2008639022.html

https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, москва, анатолий чубайс, роснано