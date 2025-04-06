https://ria.ru/20250406/rosnano-2009604275.html
Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"
Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано" - РИА Новости, 06.04.2025
Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"
Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" арестовал имущество Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации на более чем 5,6 миллиарда... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T02:00:00+03:00
2025-04-06T02:00:00+03:00
2025-04-06T13:09:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" арестовал имущество Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации на более чем 5,6 миллиарда рублей, следует из определения суда.Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, предварительные слушания назначили на 30 апреля. Помимо Чубайса, бывшего председателя правления корпорации, ответчиками значатся его бывшие заместители Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.Компания требует взыскать с них около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указываются.В определении отмечается, что Чубайс и Удальцов выехали из России, а Киселев и Подольский стали фигурантами уголовных дел. Причем Киселев тоже покинул страну и объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.Арест ответчиков и объявление их в розыск суд оценивает в качестве разумных подозрений того, что те попытаются уклониться от исполнения судебного акта, в частности — скрыть имущество от взыскания.В то же время суд отказался арестовать имущество близких родственников ответчиков, хотя истец просил и об этом.В начале января директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов рассказал РИА Новости, что в отношении бывших топ-менеджеров компании возбуждены уголовные дела на 43 миллиарда рублей, а оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов.Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года стало известно, что он покинул пост и уехал из России.
https://ria.ru/20250401/rosnano-2008639022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, анатолий чубайс, роснано
Происшествия, Москва, Анатолий Чубайс, Роснано
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" арестовал имущество Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации на более чем 5,6 миллиарда рублей, следует из определения
суда.
Иск "Роснано
" поступил в суд 31 марта, предварительные слушания назначили на 30 апреля. Помимо Чубайса
, бывшего председателя правления корпорации, ответчиками значатся его бывшие заместители Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев
, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.
Компания требует взыскать с них около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указываются.
В определении отмечается, что Чубайс и Удальцов выехали из России, а Киселев и Подольский стали фигурантами уголовных дел. Причем Киселев тоже покинул страну и объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.
Арест ответчиков и объявление их в розыск суд оценивает в качестве разумных подозрений того, что те попытаются уклониться от исполнения судебного акта, в частности — скрыть имущество от взыскания.
В то же время суд отказался арестовать имущество близких родственников ответчиков, хотя истец просил и об этом.
В начале января директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов рассказал РИА Новости, что в отношении бывших топ-менеджеров компании возбуждены уголовные дела на 43 миллиарда рублей, а оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов.
Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине
возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано
", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина
по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года стало известно, что он покинул пост и уехал из России.