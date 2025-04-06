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Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано" - РИА Новости, 06.04.2025
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02:00 06.04.2025 (обновлено: 13:09 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/rosnano-2009604275.html
Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"
Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано" - РИА Новости, 06.04.2025
Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"
Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" арестовал имущество Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации на более чем 5,6 миллиарда... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T02:00:00+03:00
2025-04-06T13:09:00+03:00
происшествия
москва
анатолий чубайс
роснано
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" арестовал имущество Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации на более чем 5,6 миллиарда рублей, следует из определения суда.Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, предварительные слушания назначили на 30 апреля. Помимо Чубайса, бывшего председателя правления корпорации, ответчиками значатся его бывшие заместители Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.Компания требует взыскать с них около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указываются.В определении отмечается, что Чубайс и Удальцов выехали из России, а Киселев и Подольский стали фигурантами уголовных дел. Причем Киселев тоже покинул страну и объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.Арест ответчиков и объявление их в розыск суд оценивает в качестве разумных подозрений того, что те попытаются уклониться от исполнения судебного акта, в частности — скрыть имущество от взыскания.В то же время суд отказался арестовать имущество близких родственников ответчиков, хотя истец просил и об этом.В начале января директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов рассказал РИА Новости, что в отношении бывших топ-менеджеров компании возбуждены уголовные дела на 43 миллиарда рублей, а оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов.Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года стало известно, что он покинул пост и уехал из России.
https://ria.ru/20250401/rosnano-2008639022.html
https://ria.ru/20250131/rosnano-1996536944.html
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происшествия, москва, анатолий чубайс, роснано
Происшествия, Москва, Анатолий Чубайс, Роснано

Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" арестовал имущество Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей этой корпорации на более чем 5,6 миллиарда рублей, следует из определения суда.
Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, предварительные слушания назначили на 30 апреля. Помимо Чубайса, бывшего председателя правления корпорации, ответчиками значатся его бывшие заместители Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.
Вывеска компании Роснано - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"Роснано" допустила технический дефолт
1 апреля, 13:57
Компания требует взыскать с них около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указываются.
В определении отмечается, что Чубайс и Удальцов выехали из России, а Киселев и Подольский стали фигурантами уголовных дел. Причем Киселев тоже покинул страну и объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.
Арест ответчиков и объявление их в розыск суд оценивает в качестве разумных подозрений того, что те попытаются уклониться от исполнения судебного акта, в частности — скрыть имущество от взыскания.
В то же время суд отказался арестовать имущество близких родственников ответчиков, хотя истец просил и об этом.
Стенд группы РОСНАНО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
31 января, 09:11
В начале января директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов рассказал РИА Новости, что в отношении бывших топ-менеджеров компании возбуждены уголовные дела на 43 миллиарда рублей, а оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов.
Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был первым вице-премьером, руководил администрацией президента и недолгое время занимал пост министра финансов. Позже возглавил правление корпорации "Роснано", затем — стал спецпредставителем президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года стало известно, что он покинул пост и уехал из России.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию
23 октября 2024, 14:35
 
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