https://ria.ru/20250406/rosnano-2009591138.html

Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"

Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано" - РИА Новости, 06.04.2025

Суд арестовал активы Чубайса в деле по иску "Роснано"

Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T01:52:00+03:00

2025-04-06T01:52:00+03:00

2025-04-06T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле по иску "Роснано" о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество ответчиков, в том числе денежные средства, в пределах суммы исковых требований – более 5,6 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.Иск "Роснано" поступил в суд 31 марта, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 30 апреля. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Истец АО "Роснано" требует взыскать с ответчиков солидарно около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указаны. Суд по ходатайству истца в качестве мер обеспечения арестовал активы ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер "Роснано" объяснило тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов"."Согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом", — отмечается в определении суда. При этом, как говорится в судебном акте, арест ответчиков и объявление их в розыск "оцениваются судами в качестве разумных подозрений того, что ответчиками будут предприняты меры, направленные на уклонение от исполнения судебного акта". Среди прочего, как полагает суд, бывшие топ-менеджеры "Роснано" могут попытаться скрыть свое имущество от взыскания.В то же время суд отказался арестовать в качестве мер обеспечения денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований, о чем также просил истец. Анатолий Чубайс при первом президенте России Борисе Ельцине возглавлял комитет по управлению госимуществом, был зампредседателя главы правительства, руководил администрацией главы государства, а также непродолжительное время был министром финансов России. Позднее был председателем правления корпорации "Роснано", затем — спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В середине марта 2022 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс уехал из России и покинул свой пост.

https://ria.ru/20250327/imuschestvo-2007738437.html

https://ria.ru/20250321/rosnano-2006350525.html

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