https://ria.ru/20250406/rosatom-2009599879.html

В Африканской энергетической палате оценили работу "Росатома" в регионе

В Африканской энергетической палате оценили работу "Росатома" в регионе - РИА Новости, 06.04.2025

В Африканской энергетической палате оценили работу "Росатома" в регионе

Компания "Росатом", которая активно инвестирует в африканскую атомную энергетику, поможет обеспечить континент стабильной электроэнергией, Африке необходимо... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:24:00+03:00

2025-04-06T07:24:00+03:00

2025-04-06T07:24:00+03:00

африка

египет

южная африка

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "эль-дабаа"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Компания "Росатом", которая активно инвестирует в африканскую атомную энергетику, поможет обеспечить континент стабильной электроэнергией, Африке необходимо активно развивать атомную индустрию, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты. "Я считаю, что "Росатом" проделал отличную работу, активно инвестируя в энергетику Африки. Атомный проект в Египте — это действительно крупный, огромный проект. Он обеспечит страну значительным объемом электроэнергии и базовой нагрузкой… И, насколько я знаю, в Южной Африке "Росатом" также рассматривает различные проекты, и в других странах Африки, к югу от Сахары", - заявил он. По его словам, развивать атомную энергию в Африке не рано, а даже "уже поздно". "Не забывайте, что 600 миллионов африканцев до сих пор не имеют доступа к электричеству, а 900 миллионов — к базовым технологиям для приготовления пищи. Атомная энергия должна помочь решить эту проблему", - сделал вывод Аюк. Он отметил, что не каждой африканской стране подходит путь Египта с его масштабным атомным проектом, и предложил обратить внимание на малые модульные реакторы. По его словам, такие реакторы способны в среднесрочной перспективе обеспечить долгосрочную базовую нагрузку для электросетей. Он добавил, что этот вариант будет дешевле, экономически эффективнее и поможет в генерации энергии. "Там, где некоторые видят проблемы, мы видим возможности", - подытожил председатель Африканской энергетической палаты. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.

https://ria.ru/20250403/niger-2009215234.html

https://ria.ru/20250322/rosatom-2006635173.html

https://ria.ru/20250318/likhachev-2005708175.html

африка

египет

южная африка

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африка, египет, южная африка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа"