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Папа римский неожиданно вышел к верующим в Ватикане - РИА Новости, 06.04.2025
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Религия
 
13:51 06.04.2025 (обновлено: 13:56 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/rimskij-2009639254.html
Папа римский неожиданно вышел к верующим в Ватикане
Папа римский неожиданно вышел к верующим в Ватикане - РИА Новости, 06.04.2025
Папа римский неожиданно вышел к верующим в Ватикане
Папа Римский Франциск, который выздоравливает после тяжелой пневмонии, неожиданно появился перед толпой верующих на площади Святого Петра в Ватикане. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:51:00+03:00
2025-04-06T13:56:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 6 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск, который выздоравливает после тяжелой пневмонии, неожиданно появился перед толпой верующих на площади Святого Петра в Ватикане. В воскресенье на ватиканской площади прошла месса по случаю Юбилейного года, которая была посвящена больным и миру здравоохранению. Ее в отсутствие понтифика возглавил пропрефект Департамента евангелизации монсеньор Рино Физикелла. В конце мессы на площади появился папа Франциск, который передвигался на кресле-каталке. Толпа встретила его аплодисментами, после чего коляску поместили под балдахин, где мессу завершал Физикелла. Оттуда понтифик обратился к верующим с коротким приветствием. "Хорошего воскресенья всем. Большое спасибо", - сказал Франциск. На его лице были носовые трубки для подачи кислорода. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний - в частности, избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций. После выписки, когда он появился перед верующими на балконе больницы, понтифик еще не показывался на публике. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Согласно последней информации из службы печати Святого престола, состояние папы Римского продолжает постепенно улучшаться. Отмечаются положительные изменения в дыхательной системе, моторике и использовании голоса.
https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Папа римский неожиданно вышел к верующим в Ватикане

Папа римский Франциск неожиданно появился перед верующими в Ватикане

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане. 6 апреля 2025
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане. 6 апреля 2025
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ВАТИКАН, 6 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск, который выздоравливает после тяжелой пневмонии, неожиданно появился перед толпой верующих на площади Святого Петра в Ватикане.
В воскресенье на ватиканской площади прошла месса по случаю Юбилейного года, которая была посвящена больным и миру здравоохранению. Ее в отсутствие понтифика возглавил пропрефект Департамента евангелизации монсеньор Рино Физикелла.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Биография Папы Римского Франциска
7 марта, 11:28
В конце мессы на площади появился папа Франциск, который передвигался на кресле-каталке. Толпа встретила его аплодисментами, после чего коляску поместили под балдахин, где мессу завершал Физикелла. Оттуда понтифик обратился к верующим с коротким приветствием.
«
"Хорошего воскресенья всем. Большое спасибо", - сказал Франциск. На его лице были носовые трубки для подачи кислорода.
23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний - в частности, избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций. После выписки, когда он появился перед верующими на балконе больницы, понтифик еще не показывался на публике.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность.
Согласно последней информации из службы печати Святого престола, состояние папы Римского продолжает постепенно улучшаться. Отмечаются положительные изменения в дыхательной системе, моторике и использовании голоса.
Молебен за здоровье госпитализированного папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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