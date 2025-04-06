https://ria.ru/20250406/rimskij-2009639254.html

Папа римский неожиданно вышел к верующим в Ватикане

Папа римский неожиданно вышел к верующим в Ватикане - РИА Новости, 06.04.2025

Папа римский неожиданно вышел к верующим в Ватикане

Папа Римский Франциск, который выздоравливает после тяжелой пневмонии, неожиданно появился перед толпой верующих на площади Святого Петра в Ватикане. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:51:00+03:00

2025-04-06T13:51:00+03:00

2025-04-06T13:56:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 6 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск, который выздоравливает после тяжелой пневмонии, неожиданно появился перед толпой верующих на площади Святого Петра в Ватикане. В воскресенье на ватиканской площади прошла месса по случаю Юбилейного года, которая была посвящена больным и миру здравоохранению. Ее в отсутствие понтифика возглавил пропрефект Департамента евангелизации монсеньор Рино Физикелла. В конце мессы на площади появился папа Франциск, который передвигался на кресле-каталке. Толпа встретила его аплодисментами, после чего коляску поместили под балдахин, где мессу завершал Физикелла. Оттуда понтифик обратился к верующим с коротким приветствием. "Хорошего воскресенья всем. Большое спасибо", - сказал Франциск. На его лице были носовые трубки для подачи кислорода. 23 марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Сейчас Франциск должен соблюдать ряд медицинских предписаний - в частности, избегать контактов с группами людей или с детьми, которые могут стать переносчиками новых инфекций. После выписки, когда он появился перед верующими на балконе больницы, понтифик еще не показывался на публике. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Согласно последней информации из службы печати Святого престола, состояние папы Римского продолжает постепенно улучшаться. Отмечаются положительные изменения в дыхательной системе, моторике и использовании голоса.

https://ria.ru/20250307/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20250225/vatikan-2001432638.html

ватикан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)