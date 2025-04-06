https://ria.ru/20250406/putin-2009647668.html

Путин примет участие в мероприятии по пассажирским авиаперевозкам

Путин примет участие в мероприятии по пассажирским авиаперевозкам - РИА Новости, 06.04.2025

Путин примет участие в мероприятии по пассажирским авиаперевозкам

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:38:00+03:00

2025-04-06T14:38:00+03:00

2025-04-06T14:38:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Путин в ближайшие дни будет заниматься вопросами пассажирских авиаперевозок в России. Продолжит работу с регионами и с Агентством стратегических инициатив", - говорится в программе.

https://ria.ru/20250405/putin-2009504713.html

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2025

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россия, владимир путин, экономика