https://ria.ru/20250406/putin-2009647668.html
Путин примет участие в мероприятии по пассажирским авиаперевозкам
Путин примет участие в мероприятии по пассажирским авиаперевозкам - РИА Новости, 06.04.2025
Путин примет участие в мероприятии по пассажирским авиаперевозкам
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:38:00+03:00
2025-04-06T14:38:00+03:00
2025-04-06T14:38:00+03:00
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятии, посвященному развитию пассажирских авиаперевозок в России, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Путин в ближайшие дни будет заниматься вопросами пассажирских авиаперевозок в России. Продолжит работу с регионами и с Агентством стратегических инициатив", - говорится в программе.
https://ria.ru/20250405/putin-2009504713.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин примет участие в мероприятии по пассажирским авиаперевозкам
Путин примет участие в мероприятии по развитию пассажирских авиаперевозок