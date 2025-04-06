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Путин поздравил геологов с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.04.2025
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11:14 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/putin-2009618756.html
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником - РИА Новости, 06.04.2025
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, отметив весомый вклад тружеников отрасли в достижение... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:14:00+03:00
2025-04-06T11:14:00+03:00
общество
россия
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, отметив весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы почти 80 лет назад. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем геолога. Сегодня мы чествуем целеустремленных, сильных духом людей – настоящих профессионалов и созидателей, тех, кто посвятил себя нелёгкому, но исключительно важному делу – развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению отечественного промышленного, энергетического, оборонного потенциала... И конечно, отмечу весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы, 80-летие которой мы будем отмечать в нынешнем году", - говорится в поздравлении. Путину отрадно, что нынешнее поколение работников геологоразведочного комплекса достойно продолжает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи. Во многом благодаря компетентности геологов и ветеранов отрасли, энергии, глубокому пониманию значимости своей деятельности проводятся масштабные геологические исследования, открываются новые месторождения полезных ископаемых, реализуются востребованные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, создаётся прочная основа для дальнейшего развития национальной экономики и социальной сферы, обеспечения нашего сырьевого суверенитета. "Желаю вам доброго здоровья и осуществления намеченных планов", - добавил он.
https://ria.ru/20240904/minprirody-1970391797.html
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общество, россия, арктика, владимир путин
Общество, Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Путин отметил вклад геологов в достижение Великой Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником, отметив весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы почти 80 лет назад. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем геолога. Сегодня мы чествуем целеустремленных, сильных духом людей – настоящих профессионалов и созидателей, тех, кто посвятил себя нелёгкому, но исключительно важному делу – развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению отечественного промышленного, энергетического, оборонного потенциала... И конечно, отмечу весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы, 80-летие которой мы будем отмечать в нынешнем году", - говорится в поздравлении.
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Путину отрадно, что нынешнее поколение работников геологоразведочного комплекса достойно продолжает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи. Во многом благодаря компетентности геологов и ветеранов отрасли, энергии, глубокому пониманию значимости своей деятельности проводятся масштабные геологические исследования, открываются новые месторождения полезных ископаемых, реализуются востребованные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, создаётся прочная основа для дальнейшего развития национальной экономики и социальной сферы, обеспечения нашего сырьевого суверенитета.
"Желаю вам доброго здоровья и осуществления намеченных планов", - добавил он.
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