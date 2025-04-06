Пушков оценил идею демократов объявить импичмент Трампу
Пушков: демократы в конгрессе США понимают, что импичмент Трампу нереализуем
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Демократы в конгрессе США понимают, что их инициатива объявить импичмент американскому президенту Дональду Трампу нереализуема, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее в воскресенье конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что намерен предложить вынести импичмент Трампу в течение 30 дней, поскольку, по его мнению, американский лидер "не заслуживает" должности, которую занимает.
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"Демократы в конгрессе США решили объявить импичмент Трампу. Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить. Но им нужен был объединяющий лозунг - и они его нашли", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, демократы, обезглавленные и обессиленные под руководством "бездарной и пустой" Камалы Харрис, через импичмент Трампу пытаются "возродиться к жизни".
"Одновременно они финансируют и организовывают массовые акции протеста против Трампа, которые уже пошли по всей стране, поднимая свой электорат", - добавил он.
По мнению законодателя, сами по себе эти протесты для Трампа не страшны, но он "непонятно медлит, ничего не предпринимая против своих противников, которые мечтали засадить его в тюрьму".
"Списки Эпштейна, списки Пи Дидди мертвы: никаких разоблачений и громких, хотя в этих списках в основном видные демократы. Глава ФБР Кэш Пател, столь решительный до своего назначения, ушел в тень: о нем не слышно и его не видно. Этой пассивностью и могут воспользоваться противники Трампа - они уже приходят в себя и поднимают голову. Либеральные СМИ выходят из состояния послевыборного шока. Это лишь вопрос времени, когда он, как и в свой первый срок, столкнется с мощной оппозицией", - считает Пушков.
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