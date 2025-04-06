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Финансист назвала популярные продукты, которые подорожают в апреле

Финансист назвала популярные продукты, которые подорожают в апреле - РИА Новости, 06.04.2025

Финансист назвала популярные продукты, которые подорожают в апреле

Апрельское подорожание продуктов носит сезонный характер и связано с праздником Пасхи и шашлычным бумом на майские праздники, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T02:17:00+03:00

2025-04-06T02:17:00+03:00

2025-04-06T02:17:00+03:00

рэу имени г. в. плеханова

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мария долгова

экономика

цены

продукты

пасха

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Апрельское подорожание продуктов носит сезонный характер и связано с праздником Пасхи и шашлычным бумом на майские праздники, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.“Динамику цен на ряд продовольственных товаров в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 апреля. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца (они используются при выпечке куличей, для окрашивания), которые могут подорожать в апреле на четыре-семь процентов”, — говорит она.По мере приближения праздника будут дорожать пасхальные куличи, а также ингредиенты для них - мука, творог, масло и маргарин. Подорожание составит несколько процентов в зависимости от марки, рецепта, места продажи.Нужно отметить, что мука пшеничная, масло сливочное, яйца, сахар-песок входят в перечень важнейших социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и цены на них находятся под пристальным вниманием территориальных органов ФАС.Мясо для шашлыков традиционно дорожает с началом сезона, и на фоне длинных майских праздников в этом году вырастет в цене на 4-10%. Впрочем, ближе к лету цена обычно снижается, заключила Долгова.

https://ria.ru/20250401/dengi-2008524617.html

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рэу имени г. в. плеханова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мария долгова, экономика, цены, продукты, пасха