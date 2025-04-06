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Финансист назвала популярные продукты, которые подорожают в апреле
Финансист назвала популярные продукты, которые подорожают в апреле - РИА Новости, 06.04.2025
Финансист назвала популярные продукты, которые подорожают в апреле
Апрельское подорожание продуктов носит сезонный характер и связано с праздником Пасхи и шашлычным бумом на майские праздники, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T02:17:00+03:00
2025-04-06T02:17:00+03:00
2025-04-06T02:17:00+03:00
рэу имени г. в. плеханова
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мария долгова
экономика
цены
продукты
пасха
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Апрельское подорожание продуктов носит сезонный характер и связано с праздником Пасхи и шашлычным бумом на майские праздники, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.“Динамику цен на ряд продовольственных товаров в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 апреля. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца (они используются при выпечке куличей, для окрашивания), которые могут подорожать в апреле на четыре-семь процентов”, — говорит она.По мере приближения праздника будут дорожать пасхальные куличи, а также ингредиенты для них - мука, творог, масло и маргарин. Подорожание составит несколько процентов в зависимости от марки, рецепта, места продажи.Нужно отметить, что мука пшеничная, масло сливочное, яйца, сахар-песок входят в перечень важнейших социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и цены на них находятся под пристальным вниманием территориальных органов ФАС.Мясо для шашлыков традиционно дорожает с началом сезона, и на фоне длинных майских праздников в этом году вырастет в цене на 4-10%. Впрочем, ближе к лету цена обычно снижается, заключила Долгова.
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рэу имени г. в. плеханова, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мария долгова, экономика, цены, продукты, пасха
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Мария Долгова, Экономика, Цены, Продукты, Пасха
Финансист назвала популярные продукты, которые подорожают в апреле
Финансист Долгова: рост цен в апреле связан с Пасхой и майскими праздниками