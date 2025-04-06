https://ria.ru/20250406/premer-2009617329.html
Британский премьер заявил о завершении эпохи глобализации
Британский премьер заявил о завершении эпохи глобализации - РИА Новости, 06.04.2025
Британский премьер заявил о завершении эпохи глобализации
Офис британского премьер-министра Кира Стармера заявил на фоне введения президентом США Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин, что эпоха глобализации в мире РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:57:00+03:00
2025-04-06T10:57:00+03:00
2025-04-06T10:57:00+03:00
сша
дональд трамп
кир стармер
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Офис британского премьер-министра Кира Стармера заявил на фоне введения президентом США Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин, что эпоха глобализации в мире окончена, а на смену ей пришла новая эра, сообщает газета Times. "Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру", - приводит комментарий канцелярии Стармера газета Times. Газета сообщает, что сам Стармер, как ожидается, объявит о конце глобализации в понедельник. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250406/kongressmen-2009615753.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, кир стармер, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Британский премьер заявил о завершении эпохи глобализации
Офис Стармера заявил о завершении эпохи глобализации из-за политики Трампа