https://ria.ru/20250406/premer-2009617329.html

Британский премьер заявил о завершении эпохи глобализации

Британский премьер заявил о завершении эпохи глобализации - РИА Новости, 06.04.2025

Британский премьер заявил о завершении эпохи глобализации

Офис британского премьер-министра Кира Стармера заявил на фоне введения президентом США Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин, что эпоха глобализации в мире РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:57:00+03:00

2025-04-06T10:57:00+03:00

2025-04-06T10:57:00+03:00

сша

дональд трамп

кир стармер

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Офис британского премьер-министра Кира Стармера заявил на фоне введения президентом США Дональдом Трампом широкомасштабных пошлин, что эпоха глобализации в мире окончена, а на смену ей пришла новая эра, сообщает газета Times. "Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру", - приводит комментарий канцелярии Стармера газета Times. Газета сообщает, что сам Стармер, как ожидается, объявит о конце глобализации в понедельник. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250406/kongressmen-2009615753.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дональд трамп, кир стармер, введение трампом пошлин на импорт, экономика