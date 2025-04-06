https://ria.ru/20250406/preduprezhdenie-2009706829.html

Китайские ученые сделали мрачное предупреждение о новых катаклизмах

Китайские ученые сделали мрачное предупреждение о новых катаклизмах - РИА Новости, 06.04.2025

Китайские ученые сделали мрачное предупреждение о новых катаклизмах

Новые мощные землетрясения можно ожидать в Азии в ближайшие годы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования ученых из... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:42:00+03:00

2025-04-06T22:42:00+03:00

2025-04-06T22:42:00+03:00

в мире

азия

китай

мьянма

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новые мощные землетрясения можно ожидать в Азии в ближайшие годы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования ученых из Пекинского агентства по землетрясениям."В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода", — приводят журналисты слова команды ученых.Специалисты, изучившие сейсмические данные примерно за 150 лет, предупредили, что разрушительные землетрясения могут произойти в Китае и соседних регионах.На прошлой неделе на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число погибших в результате этого катаклизма достигло 3564, ранены 5012.

https://ria.ru/20250406/zemletryaseniya-2009675536.html

азия

китай

мьянма

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в мире, азия, китай, мьянма