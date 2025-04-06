https://ria.ru/20250406/prazdnik-2009412436.html

6 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

6 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 06.04.2025

6 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

6 апреля — день, наполненный историей, традициями и важными событиями. Сегодня отмечают несколько отечественных и международных профессиональных праздников,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T05:00:00+03:00

2025-04-06T05:00:00+03:00

2025-04-06T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. 6 апреля — день, наполненный историей, традициями и важными событиями. Сегодня отмечают несколько отечественных и международных профессиональных праздников, вспоминают значимые олимпийские достижения, а также чествуют выдающихся литераторов.Какие праздники проходят в России и мире, какие народные приметы связаны с этой датой и что можно делать в этот день - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииПрактически каждый день жители нашей страны отмечают тот или иной праздник. Ряд значимых поводов для празднования, важных исторических событий и дней рождения известных деятелей приходится и на 6 апреля.Профессиональный праздникДень работников следственных органов Министерства внутренних дел РФ ежегодно отмечается в нашей стране 6 апреля. Официально история отечественных следственных органов началась в 1963 году, когда вышел соответствующий указ президиума Верховного Совета СССР. За более чем полсотни лет они пережили несколько важных этапов, а на сегодняшний день в честь праздника особо отличившиеся сотрудники получают премии и награды.Отмечается в этот день и День геолога - профессиональный праздник специалистов, которые изучают строение и состав земной коры, ищут в ней полезные ископаемые и т.д. У этого праздника нет постоянной даты, каждый год он выпадает на первое воскресенье апреля (то есть в 2025 году - именно на 6 апреля). Этот профессиональный праздник был утвержден в 1966 году.Церковный праздник сегодняОдно из наиболее важных событий 6 апреля по церковному календарю - это Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Сам праздник Благовещение отмечается в текущем году 7 апреля, аккурат за 9 месяцев до Рождества Христова.В этот же день отмечается и день памяти святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского (Селевкийского). За присущие ему благочестие и добродетели Артемий лично апостолом Павлом был назначен епископом Селевкии.На пятую неделю Великого поста, 6 апреля, выпадает и день памяти преподобной Марии Египетской. С юных лет она пристрастилась к порокам, однако затем осознала, насколько неправильную жизнь вела, обратилась к Богу и практически полсотни лет провела в уединении в пустыне.Помимо этого 6 апреля отмечают дни памяти:Также верующие чтят память иконы Божией Матери “Тучная Гора”.Народный праздникВ народном календаре этот день был известен под названием “Артемон — дери полоз”. Такое наименование он получил потому, что в этот день рискнувшие выехать на санях люди легко могли ободрать полозья, так как практически весь снег к этому дню уже таял. Считалось, что если на Артемона повсюду еще лежит снег - значит, растает он не скоро, то есть на теплую погоду можно не рассчитывать.Стараясь защитить свое жилище от нечистой силы, люди зажигали костры и кругами обходили свои дома. Нередко костры можно было встретить и у дорог: они указывали путь к ближайшей церкви.Усердно готовились и к грядущему Благовещению, прежде всего - посещали церковную службу. Многие освящали семена: считалось, что это поможет обеспечить богатый урожай. В этот день запрещалось ругаться и ссориться, люди заранее старались переделать все необходимые дела, ведь работать во время праздника запрещалось. Плохими приметами считалось заниматься рукоделием и ходить в гости.По традиции уделяли внимание и погодным приметам. Теплая ночь - весна ожидает дружная, нагрянет мороз - просо и овес уродятся на славу. Растаял весь снег без остатка - можно рассчитывать, что больше уже снегопадов не будет.Какой сегодня праздник в миреВ мировом праздничном календаре 6 апреля с 2014 года известен как Международный день спорта (или, если точно упомянуть официальное название - Международный день спорта на благо развития и мира). В 1896 году в этот же весенний день в Греции прошли первые в современной истории Олимпийские игры (что и повлияло на выбор даты для “тематического” праздника). Напомнить людям о том, какую важную роль играет спорт в жизни каждого человека - вот основная задача этого праздника.Поклонники итальянской кухни 6 апреля с радостью отмечают День пасты карбонара - одного из традиционных и популярных блюд. Существует этот вкусный праздник вот уже почти десятилетие, и многообразие различных вариаций рецепта карбонары позволяет каждому приготовить себе праздничное угощение по вкусу.Памятные даты в историиНе только первыми современными олимпийскими играми отметился этот день в мировой истории. Вот еще несколько важных событий:1327 год - первая встреча поэта Франческо Петрарки с прекрасной Лаурой, которую он в дальнейшем неоднократно будет воспевать в стихах;1899 год - в Москве вышел на маршрут первый трамвай, работавший на электричестве;1938 год - открытие политетрафторэтилена, который большинство россиян знает под названием “тефлон”.Кто родился 6 апреля из знаменитостейДень рождения 6 апреля отмечают:ИмениныВ календаре именин 6 апреля поздравления принимают Артамон, Артемий, Захар, Мартин, Парфен, Пётр, Север, Степан и Яков.

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https://ria.ru/20250406/prazdnik-1863575883.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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