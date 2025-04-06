Рейтинг@Mail.ru
05:00 06.04.2025
6 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
6 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 6 апреля в России и в мире по календарю

© Getty Images / MixmikeСчастливые молодые люди на свидании
Счастливые молодые люди на свидании - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Getty Images / Mixmike
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. 6 апреля — день, наполненный историей, традициями и важными событиями. Сегодня отмечают несколько отечественных и международных профессиональных праздников, вспоминают значимые олимпийские достижения, а также чествуют выдающихся литераторов.
Какие праздники проходят в России и мире, какие народные приметы связаны с этой датой и что можно делать в этот день - в материале РИА Новости.
Календарь праздников — 2025. Май
Как отдыхаем в майские праздники 2025: расписание выходных
25 мая, 13:34

Какой сегодня праздник в России

Практически каждый день жители нашей страны отмечают тот или иной праздник. Ряд значимых поводов для празднования, важных исторических событий и дней рождения известных деятелей приходится и на 6 апреля.

Профессиональный праздник

День работников следственных органов Министерства внутренних дел РФ ежегодно отмечается в нашей стране 6 апреля. Официально история отечественных следственных органов началась в 1963 году, когда вышел соответствующий указ президиума Верховного Совета СССР. За более чем полсотни лет они пережили несколько важных этапов, а на сегодняшний день в честь праздника особо отличившиеся сотрудники получают премии и награды.
Отмечается в этот день и День геолога - профессиональный праздник специалистов, которые изучают строение и состав земной коры, ищут в ней полезные ископаемые и т.д. У этого праздника нет постоянной даты, каждый год он выпадает на первое воскресенье апреля (то есть в 2025 году - именно на 6 апреля). Этот профессиональный праздник был утвержден в 1966 году.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Православная Пасха 2025: история, традиции и дата праздника
21 апреля, 12:40

Церковный праздник сегодня

Одно из наиболее важных событий 6 апреля по церковному календарю - это Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Сам праздник Благовещение отмечается в текущем году 7 апреля, аккурат за 9 месяцев до Рождества Христова.
В этот же день отмечается и день памяти святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского (Селевкийского). За присущие ему благочестие и добродетели Артемий лично апостолом Павлом был назначен епископом Селевкии.
На пятую неделю Великого поста, 6 апреля, выпадает и день памяти преподобной Марии Египетской. С юных лет она пристрастилась к порокам, однако затем осознала, насколько неправильную жизнь вела, обратилась к Богу и практически полсотни лет провела в уединении в пустыне.
Помимо этого 6 апреля отмечают дни памяти:
  • монаха Захарии Отверстого;
  • преподобного Захарии Печерского, постника, в Дальних пещерах;
  • мучеников Стефана и Петра Казанских;
  • исповедника Иринея (Чирича), епископа Бачского;
  • священномучеников Александра Флегинского и Владимира Панькина, пресвитеров.
Также верующие чтят память иконы Божией Матери “Тучная Гора”.
Вербная неделя - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вербная неделя в 2025 году: история и традиции
8 апреля, 13:57

Народный праздник

В народном календаре этот день был известен под названием “Артемон — дери полоз”. Такое наименование он получил потому, что в этот день рискнувшие выехать на санях люди легко могли ободрать полозья, так как практически весь снег к этому дню уже таял. Считалось, что если на Артемона повсюду еще лежит снег - значит, растает он не скоро, то есть на теплую погоду можно не рассчитывать.
Стараясь защитить свое жилище от нечистой силы, люди зажигали костры и кругами обходили свои дома. Нередко костры можно было встретить и у дорог: они указывали путь к ближайшей церкви.
Усердно готовились и к грядущему Благовещению, прежде всего - посещали церковную службу. Многие освящали семена: считалось, что это поможет обеспечить богатый урожай. В этот день запрещалось ругаться и ссориться, люди заранее старались переделать все необходимые дела, ведь работать во время праздника запрещалось. Плохими приметами считалось заниматься рукоделием и ходить в гости.
По традиции уделяли внимание и погодным приметам. Теплая ночь - весна ожидает дружная, нагрянет мороз - просо и овес уродятся на славу. Растаял весь снег без остатка - можно рассчитывать, что больше уже снегопадов не будет.

Какой сегодня праздник в мире

В мировом праздничном календаре 6 апреля с 2014 года известен как Международный день спорта (или, если точно упомянуть официальное название - Международный день спорта на благо развития и мира). В 1896 году в этот же весенний день в Греции прошли первые в современной истории Олимпийские игры (что и повлияло на выбор даты для “тематического” праздника). Напомнить людям о том, какую важную роль играет спорт в жизни каждого человека - вот основная задача этого праздника.
© Getty Images / LauriPattersonСпагетти карбонара
Спагетти карбонара - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / LauriPatterson
Спагетти карбонара
Поклонники итальянской кухни 6 апреля с радостью отмечают День пасты карбонара - одного из традиционных и популярных блюд. Существует этот вкусный праздник вот уже почти десятилетие, и многообразие различных вариаций рецепта карбонары позволяет каждому приготовить себе праздничное угощение по вкусу.

Памятные даты в истории

Не только первыми современными олимпийскими играми отметился этот день в мировой истории. Вот еще несколько важных событий:
1327 год - первая встреча поэта Франческо Петрарки с прекрасной Лаурой, которую он в дальнейшем неоднократно будет воспевать в стихах;
1899 год - в Москве вышел на маршрут первый трамвай, работавший на электричестве;
1938 год - открытие политетрафторэтилена, который большинство россиян знает под названием “тефлон”.
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Вербное воскресенье в 2025 году: дата, суть и традиции праздника
15 апреля, 12:57

Кто родился 6 апреля из знаменитостей

День рождения 6 апреля отмечают:

Именины

В календаре именин 6 апреля поздравления принимают Артамон, Артемий, Захар, Мартин, Парфен, Пётр, Север, Степан и Яков.
