https://ria.ru/20250406/pozhertvovaniya-2009597594.html

Украинцы за пожертвования устраивают для европейцев "сафари" по зоне боев

Украинцы за пожертвования устраивают для европейцев "сафари" по зоне боев - РИА Новости, 06.04.2025

Украинцы за пожертвования устраивают для европейцев "сафари" по зоне боев

Украинские волонтёры предлагают европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные пожертвования,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T06:27:00+03:00

2025-04-06T06:27:00+03:00

2025-04-06T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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вооруженные силы украины

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские волонтёры предлагают европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные пожертвования, выяснило РИА Новости. На основе открытых данных в социальных сетях РИА Новости выяснило, что украинская благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade предлагает европейцам поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные пожертвования на нужды ВСУ. Об этом волонтёры регулярно публикуют информацию в своём аккаунте в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Например, чтобы получить оригинальный шеврон с иностранной символикой, нужно пожертвовать более 100 евро, за надпись на машине просят от 1,5 тысячи евро, а за флаг уже от 2,5 тысячи евро. А тем, кто переведёт более 10 тысяч евро, предлагают в сопровождении волонтёров совершить поездку на Украину. В таком "сафари" принял участие Рено де Керхов, сотрудник бельгийского парка Беервелде. В создании "эксклюзивной продукции" принимают участие иностранные наёмники и волонтёры. Так, коллекция, посвященная Фарерским островам, была создана совместно с уроженцем этих мест, наёмником по имени Бьярти Груннвейт Ольсен. Специальный шеврон был выпущен в поддержку южноафриканского наёмника Питера Фуше. Сообщество также сделало шевроны, посвященные разгромленному украинскими боевиками магазину "Пятёрочка" в курской Судже, с надписью на английском "Извините, не работает". Также для создания патчей с эстонским флагом NAFO 69th Sniffing Brigade сотрудничала с эстонским депутатом парламента Кристо Энн Вага. Другой эстонский политический деятель, член партии Erakond Parempoolsed Каспар Подер трижды побывал в поездках на Украину "за пожертвования", чему также посвятили коллекционный шеврон. NAFO 69th Sniffing Brigade активно взаимодействует с берлинским художником Франком Питером Уайлдом, который поддерживает ЛГБТ** (движение признано экстремистским и запрещено в России) в рядах ВСУ. В коллаборации была выпущена сувенирная машинка с украинской символикой. Помощь в сборе средств и продвижении организации оказывает бывший офицер по ядерным и ракетным операциям ВВС США Джейк Бро.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html

https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html

https://ria.ru/20250405/posrednik-2009475285.html

россия

украина

фарерские острова

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в мире, россия, украина, фарерские острова, вооруженные силы украины, пятерочка (сеть магазинов), facebook, технологии