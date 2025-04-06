https://ria.ru/20250406/pozhar-2009681350.html

В Омской области при пожаре погибли пожилая женщина и ее внучка

В Омской области при пожаре погибли пожилая женщина и ее внучка - РИА Новости, 06.04.2025

В Омской области при пожаре погибли пожилая женщина и ее внучка

Пожилая женщина и ее 11-летняя внучка погибли во время пожара в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК России. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:52:00+03:00

2025-04-06T19:52:00+03:00

2025-04-06T19:52:00+03:00

происшествия

омская область

россия

пожар

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ОМСК, 6 апр - РИА Новости. Пожилая женщина и ее 11-летняя внучка погибли во время пожара в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУСК России. Несчастный случай произошел утром 6 апреля в деревне Кокшенево Муромцевского района Омской области. Там произошел пожар в частном доме. "Во время пожара погибли 78-летняя женщина и ее 11-летняя внучка, которая пришла помочь бабушке и осталась у нее ночевать", - написали в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Предварительная причина смерти – острое отравление угарным газом, а причиной пожара могло стать неисправность печного отопления либо неосторожное обращение с ним. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250406/vladivostok-2009589821.html

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происшествия, омская область, россия, пожар