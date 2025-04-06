https://ria.ru/20250406/pozhar-2009598685.html

В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов

В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов - РИА Новости, 06.04.2025

В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов

Холодный фронт с сильным ветром прошел по Иркутской области, пожаром уничтожено 17 жилых домов, также повреждены кровли зданий, повалены деревья, линии... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:00:00+03:00

2025-04-06T07:00:00+03:00

2025-04-06T07:00:00+03:00

происшествия

жилье

иркутская область

братский район

байкал

игорь кобзев

ураган в сибири

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Холодный фронт с сильным ветром прошел по Иркутской области, пожаром уничтожено 17 жилых домов, также повреждены кровли зданий, повалены деревья, линии электропередачи, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Холодный фронт с сильным ветром, который прошел по части Иркутской области в субботу, сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы. "По оперативной информации, огнем уничтожено 17 жилых домов. О повреждениях зданий и сооружений ветром. Порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, семь ограждений (заборы), повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередач, повреждены две автобусных остановки", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в поселке Ук Нижнеудинского района возгорания ликвидируют в трех жилых домах, в селе Чехово горели пять домов, здания столовой и начальной школы. В Тулуне ликвидирован пожар в трех жилых домах, в поселке Бамбуй Братского района идет ликвидация возгорания в шести жилых домах, 12 хозяйственных постройках. Данные предварительные, комиссии продолжают работать. В регионе в воскресенье прогнозируется новое усиление ветра до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20250406/vladivostok-2009589821.html

https://ria.ru/20250405/pozhar-2009566644.html

иркутская область

братский район

байкал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, иркутская область, братский район, байкал, игорь кобзев, ураган в сибири