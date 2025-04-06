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В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов - РИА Новости, 06.04.2025
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07:00 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/pozhar-2009598685.html
В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов
В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов - РИА Новости, 06.04.2025
В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов
Холодный фронт с сильным ветром прошел по Иркутской области, пожаром уничтожено 17 жилых домов, также повреждены кровли зданий, повалены деревья, линии... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T07:00:00+03:00
2025-04-06T07:00:00+03:00
происшествия
жилье
иркутская область
братский район
байкал
игорь кобзев
ураган в сибири
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ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Холодный фронт с сильным ветром прошел по Иркутской области, пожаром уничтожено 17 жилых домов, также повреждены кровли зданий, повалены деревья, линии электропередачи, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Холодный фронт с сильным ветром, который прошел по части Иркутской области в субботу, сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы. "По оперативной информации, огнем уничтожено 17 жилых домов. О повреждениях зданий и сооружений ветром. Порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, семь ограждений (заборы), повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередач, повреждены две автобусных остановки", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что в поселке Ук Нижнеудинского района возгорания ликвидируют в трех жилых домах, в селе Чехово горели пять домов, здания столовой и начальной школы. В Тулуне ликвидирован пожар в трех жилых домах, в поселке Бамбуй Братского района идет ликвидация возгорания в шести жилых домах, 12 хозяйственных постройках. Данные предварительные, комиссии продолжают работать. В регионе в воскресенье прогнозируется новое усиление ветра до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20250406/vladivostok-2009589821.html
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происшествия, жилье, иркутская область, братский район, байкал, игорь кобзев, ураган в сибири
Происшествия, Жилье, Иркутская область, Братский район, Байкал, Игорь Кобзев, Ураган в Сибири
В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов

Губернатор Кобзев: в Приангарье пожар уничтожил 17 домов во время циклона

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Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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ИРКУТСК, 6 апр - РИА Новости. Холодный фронт с сильным ветром прошел по Иркутской области, пожаром уничтожено 17 жилых домов, также повреждены кровли зданий, повалены деревья, линии электропередачи, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Холодный фронт с сильным ветром, который прошел по части Иркутской области в субботу, сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы.
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"По оперативной информации, огнем уничтожено 17 жилых домов. О повреждениях зданий и сооружений ветром. Порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, семь ограждений (заборы), повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередач, повреждены две автобусных остановки", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в поселке Ук Нижнеудинского района возгорания ликвидируют в трех жилых домах, в селе Чехово горели пять домов, здания столовой и начальной школы. В Тулуне ликвидирован пожар в трех жилых домах, в поселке Бамбуй Братского района идет ликвидация возгорания в шести жилых домах, 12 хозяйственных постройках. Данные предварительные, комиссии продолжают работать.
В регионе в воскресенье прогнозируется новое усиление ветра до 20 метров в секунду.
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ПроисшествияЖильеИркутская областьБратский районБайкалИгорь КобзевУраган в Сибири
 
 
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