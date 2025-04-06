https://ria.ru/20250406/poshliny-2009674317.html

ЕС готовит контрмеры против импорта из США

ЕС готовит контрмеры против импорта из США - РИА Новости, 06.04.2025

ЕС готовит контрмеры против импорта из США

Евросоюз готовит контрмеры на сумму до 28 миллиардов долларов против американского импорта в ответ на пошлины, передает агентство Reuters. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:01:00+03:00

2025-04-06T19:01:00+03:00

2025-04-06T19:31:00+03:00

экономика

сша

китай

канада

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Евросоюз готовит контрмеры на сумму до 28 миллиардов долларов против американского импорта в ответ на пошлины, передает агентство Reuters. "Страны Европейского союза попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против тарифов президента США Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 миллиардов долларов, от зубной нити до бриллиантов", — говорится в публикации.Отмечается, что список товаров, которые подпадут под ограничения, включит в себя мясо, крупы, вино и бурбон, древесину, а также жевательную резинку, зубную нить, пылесосы и туалетную бумагу. Как подчеркивается в статье, такой шаг со стороны ЕС будет означать, что он присоединится к Китаю и Канаде, что впоследствии может привести к глобальной торговой войне. Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.Ранее США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009285265.html

сша

китай

канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, китай, канада, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт