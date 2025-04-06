Бессент ответил на вопрос о риске рецессии в США из-за пошлин
Бессент не считает, что торговые пошлины могут приблизить риск рецессии в США
© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Администрация США не считает, что вводимые торговые пошлины могут приблизить риск рецессии в стране, заявил в воскресенье министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
В субботу агентство Блумберг со ссылкой на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли передало, что США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп. Экономист ожидает, что прогнозируемая рецессия замедлит найм сотрудников и со временем повысит уровень безработицы в Соединенных Штатах до 5,3%.
"Я так не считаю и я думаю, что мы можем видеть по числу (роста - ред.) рабочих мест в пятницу, которое было намного выше ожиданий, что мы движемся вперед, поэтому я не вижу причин, по которым мы должны вписывать рецессию (в прогнозы - ред.)", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, приближают ли пошлины риск рецессии.
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.