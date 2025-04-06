https://ria.ru/20250406/poshliny-2009670393.html

Бессент ответил на вопрос о риске рецессии в США из-за пошлин

Бессент ответил на вопрос о риске рецессии в США из-за пошлин - РИА Новости, 06.04.2025

Бессент ответил на вопрос о риске рецессии в США из-за пошлин

Администрация США не считает, что вводимые торговые пошлины могут приблизить риск рецессии в стране, заявил в воскресенье министр финансов Соединенных Штатов... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T18:21:00+03:00

2025-04-06T18:21:00+03:00

2025-04-06T18:21:00+03:00

сша

скотт бессент

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Администрация США не считает, что вводимые торговые пошлины могут приблизить риск рецессии в стране, заявил в воскресенье министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. В субботу агентство Блумберг со ссылкой на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли передало, что США уже в этом году могут столкнуться с рецессией из-за "взаимных" пошлин на импорт, которые ввел американский президент Дональд Трамп. Экономист ожидает, что прогнозируемая рецессия замедлит найм сотрудников и со временем повысит уровень безработицы в Соединенных Штатах до 5,3%. "Я так не считаю и я думаю, что мы можем видеть по числу (роста - ред.) рабочих мест в пятницу, которое было намного выше ожиданий, что мы движемся вперед, поэтому я не вижу причин, по которым мы должны вписывать рецессию (в прогнозы - ред.)", - сказал Бессент в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, приближают ли пошлины риск рецессии. В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009659200.html

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сша, скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире