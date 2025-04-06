https://ria.ru/20250406/poshliny-2009659200.html

В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины США

В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины США - РИА Новости, 06.04.2025

В Белом доме объяснили, почему Россия не попала под новые пошлины США

Россию не включили в список вводимых США пошлин из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине, заявил директор... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T16:21:00+03:00

2025-04-06T16:21:00+03:00

2025-04-06T17:08:00+03:00

россия

экономика

сша

украина

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Россию не включили в список вводимых США пошлин из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC."Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", — сказал он.По словам Хассетта, речь идет о сохранении жизней, которые стороны теряют в конфликте, поэтому выносить вопрос пошлин во время попыток добиться мира было бы контрпродуктивно.Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.Против России и Белоруссии пошлины не вводились. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не попала в список, потому что торговля с США в сколь-либо осязаемых цифрах сейчас отсутствует. Тем не менее он допустил, что пошлины в отношении других стран не будут на руку России и ей нужно быть внимательной, чтобы минимизировать возможные последствия этих мер для экономики.

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html

россия

сша

украина

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россия, экономика, сша, украина, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт