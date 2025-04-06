https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html

Эксперт оценил последствия введения Трампом пошлин

Эксперт оценил последствия введения Трампом пошлин - РИА Новости, 06.04.2025

Эксперт оценил последствия введения Трампом пошлин

Инициированные президентом США Дональдом Трампом изменения пошлин могут привести к мировому кризису и ударят в том числе по внутреннему рынку США, однако страны РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:18:00+03:00

2025-04-06T07:18:00+03:00

2025-04-06T07:18:00+03:00

экономика

сша

россия

азия

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Инициированные президентом США Дональдом Трампом изменения пошлин могут привести к мировому кризису и ударят в том числе по внутреннему рынку США, однако страны ЕС, юго-восточной Азии и другие государства, ориентированные на промышленное производство, пострадают существенно сильнее, Россия в этой ситуации потеряет на ценах на сырье, сказал РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "Тарифы Трампа бьют по производственным секторам, по высокотехнологичному производству. А промышленное производство составляет 80% международной торговли. А международная торговля это 55% мирового ВВП. То есть удар будет очень сильным. Но в самих США промпроизводство составляет только 12% ВВП, остальное – сфера услуг – финансовые, образовательные, развлекательные, медицинские и другие, вот такая асимметрия. То есть США находятся в намного более выгодной ситуации в сравнении с Китаем, Японией, ЕС, Южной Кореей и другими странами", - сказал Лосев. Сокращение торгового дефицита затронет всю мировую экономику, и это может привести к кризису, финансовый порог которого составляет примерно 3 триллиона долларов, отметил эксперт. Примерно в такую сумму эксперты оценивают потери мировой экономики из-за тарифных войн Трампа, сказал Лосев. "Да, это ударит по внутреннему рынку США. Когда рушится глобализация, давайте вспомним стихи Некрасова "Кому на Руси жить хорошо", но для США: распалась "цепь великая", распалась и ударила - "одним концом по барину, другим по мужику". США как барин – получит цепью по башке, но мужики получат цепью сильнее", - сказал Лосев. Рост тарифов вызовет подорожание импорта в США, а значит, инфляцию и падение фондового рынка, но при падении акций деньги переместятся на долговой рынок, пояснил логику действий американского руководства эксперт. Кроме того, Трамп может предложить странам-контрагентам снизить тарифы, если те продолжат покупку казначейских обязательств США и тем самым рефинансировать колоссальный госдолг, уровень которого достиг 36,4 триллиона долларов, сказал финансист. Только на его обслуживание ежегодно приходится тратить 1,16 триллиона долларов. Что касается России, то учитывая сырьевой характер экспорта, потери будут связаны с неизбежным падением спроса и цен на сырье. Тем не менее, Россия как производитель стратегической сырьевой продукции, обеспечивающей потребности в энергии, удобрениях и продовольствии пострадает существенно меньше, чем экспортеры высокотехнологической продукции, отметил он. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009585521.html

https://ria.ru/20250405/starmer-2009550795.html

https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009573426.html

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экономика, сша, россия, азия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт