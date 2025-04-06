В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию
В Белоруссии задержали крупную партию взрывчатки, которую везли из Польши в РФ
© Фото : Таможенные органы Беларуси/TelegramБелорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
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МИНСК, 6 апр — РИА Новости. В Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию, заявила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики в Telegram-канале.
"Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель", — говорится в сообщении.
© Фото : Таможенные органы Беларуси/TelegramБелорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
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© Фото : Таможенные органы Беларуси/TelegramБелорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
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© Фото : Таможенные органы Беларуси/TelegramБелорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
3 из 3
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
1 из 3
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
2 из 3
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории Белоруссии партии взрывчатки
3 из 3
В ведомстве пояснили, что мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска "Брест". Во время проверки таможенники увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля при сканировании. Аналогичные подозрительные места были и в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки.
Отмечается, что после этого они провели углубленный досмотр, частично демонтировав пол и стенки транспортного средства.
"Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Предположительно, взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой", — добавили в ведомстве.
По данным пресс-службы, вещество извлекли: для этого привлекли компетентных специалистов. Экспертиза показала, что в машине — 580 килограммов мощного бризантного взрывчатого вещества пентаэритриттетранитрата.
Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ". Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.