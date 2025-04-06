https://ria.ru/20250406/polsha-2009683281.html

В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию

В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию - РИА Новости, 06.04.2025

В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию

В Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию, заявила пресс-служба Государственного таможенного... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T20:11:00+03:00

2025-04-06T20:11:00+03:00

2025-04-06T22:34:00+03:00

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МИНСК, 6 апр — РИА Новости. В Белоруссии таможня задержала на границе с Польшей крупнейшую партию взрывчатки, которую везли в Россию, заявила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики в Telegram-канале."Белорусской таможенной службой пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории Беларуси партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель", — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что мужчина ехал на Mercedes через пункт пропуска "Брест". Во время проверки таможенники увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля при сканировании. Аналогичные подозрительные места были и в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Отмечается, что после этого они провели углубленный досмотр, частично демонтировав пол и стенки транспортного средства. "Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Предположительно, взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой", — добавили в ведомстве. По данным пресс-службы, вещество извлекли: для этого привлекли компетентных специалистов. Экспертиза показала, что в машине — 580 килограммов мощного бризантного взрывчатого вещества пентаэритриттетранитрата.Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ". Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

https://ria.ru/20250404/fsb-2009273457.html

https://ria.ru/20250329/taynik-2008077252.html

https://ria.ru/20250406/polsha-2009619398.html

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белоруссия, россия, польша, в мире, сша, евразийский экономический союз