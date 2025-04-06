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Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией - РИА Новости, 06.04.2025
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11:18 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/polsha-2009619398.html
Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией
Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией - РИА Новости, 06.04.2025
Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией
Польша оборудовала электронным заграждением пограничные реки с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:18:00+03:00
2025-04-06T11:18:00+03:00
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ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Польша оборудовала электронным заграждением пограничные реки с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики. "Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка", - говорится в сообщении. Отмечается, что системой электронного мониторинга оборудован уже весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве. В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20250331/granitsa-2008409691.html
https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Анджей Дуда, Дональд Туск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией

Польша оборудовала пограничные реки с Белоруссией электронным заграждением

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Польша оборудовала электронным заграждением пограничные реки с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики.
"Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что системой электронного мониторинга оборудован уже весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве.
В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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