https://ria.ru/20250406/polsha-2009619398.html

Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией

Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией - РИА Новости, 06.04.2025

Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией

Польша оборудовала электронным заграждением пограничные реки с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:18:00+03:00

2025-04-06T11:18:00+03:00

2025-04-06T11:18:00+03:00

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ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Польша оборудовала электронным заграждением пограничные реки с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики. "Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка", - говорится в сообщении. Отмечается, что системой электронного мониторинга оборудован уже весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве. В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20250331/granitsa-2008409691.html

https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз