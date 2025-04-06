Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за российской авиации
© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
"Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении.
Командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с "прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине".
"Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - добавляется в заявлении.
При этом польские военные поблагодарили Объединенное авиационное командование НАТО и ВВС Великобритании, чьи истребители Eurofighter Typhoon, дислоцированные в Мальборке, "помогли обеспечить безопасность в польском небе".
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в начале марта.