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Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 06.04.2025
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09:43 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/polsha-2009607674.html
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 06.04.2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:43:00+03:00
2025-04-06T09:43:00+03:00
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ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. "Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении. Командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с "прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине". "Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - добавляется в заявлении. При этом польские военные поблагодарили Объединенное авиационное командование НАТО и ВВС Великобритании, чьи истребители Eurofighter Typhoon, дислоцированные в Мальборке, "помогли обеспечить безопасность в польском небе". В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в начале марта.
https://ria.ru/20250405/ukraina-2009527666.html
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в мире, польша, россия, великобритания, нато, eurofighter typhoon
В мире, Польша, Россия, Великобритания, НАТО, Eurofighter Typhoon
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за российской авиации

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
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"Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении.
Командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с "прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине".
"Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - добавляется в заявлении.
При этом польские военные поблагодарили Объединенное авиационное командование НАТО и ВВС Великобритании, чьи истребители Eurofighter Typhoon, дислоцированные в Мальборке, "помогли обеспечить безопасность в польском небе".
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в начале марта.
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