https://ria.ru/20250406/polsha-2009607674.html

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России - РИА Новости, 06.04.2025

Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:43:00+03:00

2025-04-06T09:43:00+03:00

2025-04-06T09:43:00+03:00

в мире

польша

россия

великобритания

нато

eurofighter typhoon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104674/58/1046745828_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_1ca779c704b69c33e79b845e742e42f7.jpg

ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация Польши. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. "Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - сказано в заявлении. Командование отметило, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены в связи с "прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине". "Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - добавляется в заявлении. При этом польские военные поблагодарили Объединенное авиационное командование НАТО и ВВС Великобритании, чьи истребители Eurofighter Typhoon, дислоцированные в Мальборке, "помогли обеспечить безопасность в польском небе". В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в начале марта.

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009527666.html

https://ria.ru/20250402/posol-2008853101.html

польша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия, великобритания, нато, eurofighter typhoon