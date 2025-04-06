https://ria.ru/20250406/poezd-2009690979.html

В Подмосковье начали проверку после ДТП с участием фуры на ж/д путях

В Подмосковье начали проверку после ДТП с участием фуры на ж/д путях - РИА Новости, 06.04.2025

В Подмосковье начали проверку после ДТП с участием фуры на ж/д путях

Прокуратура начала проверку после того, как локомотив грузового поезда сошел с рельсов на железной дороге в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T20:53:00+03:00

2025-04-06T20:53:00+03:00

2025-04-06T20:53:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

московская железная дорога

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как локомотив грузового поезда сошел с рельсов на железной дороге в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ранее Московская железная дорога сообщала, что локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за выехавшей на переезд фуры, люди не пострадали. "Транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ведомство отметило, что на место для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия выехал Московско-Курский транспортный прокурор Антон Косьянов.

https://ria.ru/20250404/poezd-2009357421.html

https://ria.ru/20250315/dtp-2005224182.html

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происшествия, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура, московская железная дорога, россия