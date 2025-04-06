В Московской области сошел с рельс локомотив грузового поезда
В Московской области сошел с рельс локомотив поезда из-за фуры на переезде
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода локомотива грузового поезда на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД. 6 апреля 2025
Место схода локомотива грузового поезда на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД. 6 апреля 2025
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выезд фуры на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Московской области, люди не пострадали, сообщила Московская железная дорога (МЖД).
"Сегодня в 18.05 на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД водитель фуры выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
МЖД уточнила, что угрозы экологии нет, на место направлены два восстановительных поезда.
"На период проведения работ приостановлено движение поездов. Два пригородных поезда проследуют по укороченным маршрутам - до станции Усады Окружные и Детково", - добавило ведомство.
Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.
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