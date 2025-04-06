https://ria.ru/20250406/poezd-2009678662.html

В Московской области сошел с рельс локомотив грузового поезда

В Московской области сошел с рельс локомотив грузового поезда - РИА Новости, 06.04.2025

В Московской области сошел с рельс локомотив грузового поезда

Выезд фуры на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Московской области, люди не пострадали, сообщила Московская железная дорога... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:37:00+03:00

2025-04-06T19:37:00+03:00

2025-04-06T20:35:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

московская железная дорога

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выезд фуры на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Московской области, люди не пострадали, сообщила Московская железная дорога (МЖД)."Сегодня в 18.05 на перегоне Усады Окружные - Детково Большого кольца МЖД водитель фуры выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.МЖД уточнила, что угрозы экологии нет, на место направлены два восстановительных поезда."На период проведения работ приостановлено движение поездов. Два пригородных поезда проследуют по укороченным маршрутам - до станции Усады Окружные и Детково", - добавило ведомство.Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

https://ria.ru/20250404/poezd-2009357421.html

https://ria.ru/20250315/dtp-2005224182.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), московская железная дорога, россия