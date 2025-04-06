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"Внуки нацистов". На Западе жестко раскритиковали план ФРГ против России - РИА Новости, 06.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:00 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/pobeda-2009631406.html
"Внуки нацистов". На Западе жестко раскритиковали план ФРГ против России
"Внуки нацистов". На Западе жестко раскритиковали план ФРГ против России - РИА Новости, 06.04.2025
"Внуки нацистов". На Западе жестко раскритиковали план ФРГ против России
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв МИД Германии не допускать представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:00:00+03:00
2025-04-06T13:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
германия
чей боуз
белоруссия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв МИД Германии не допускать представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войны, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Министр иностранных дел Бербок настаивает на том, что Россия, которая разгромила нацистов и взяла Берлин, не должна иметь никакого представительства на предстоящих мероприятиях по случаю 80-й годовщины. Там будут внуки нацистов. Внуки освободителей? Нет" — сыронизировал он.На этой неделе немецкая газета Berliner Zeitung сообщила со ссылкой на закрытый документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, а учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению".Комментируя ситуацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала произошедшее оскорблением. При этом дипломат отметила, что если подобные инструкции будут действительно исполняться, то это нельзя будет назвать ничем иным, кроме как возрождением нацизма.В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, как военнослужащих, так и мирных жителей. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В указе президента об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России. Прибегает он и к "деформации исторической памяти и искажению исторической правды", негативным оценкам событий отечественной истории, распространению ложных представлений о России. Еще один подобный вызов — недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
https://ria.ru/20250405/senator-2009457321.html
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россия, германия, чей боуз, белоруссия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Германия, Чей Боуз, Белоруссия
"Внуки нацистов". На Западе жестко раскритиковали план ФРГ против России

Боуз раскритиковал призыв ФРГ не приглашать Россию на мероприятия в честь Победы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПарламент Германии
Парламент Германии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал призыв МИД Германии не допускать представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь 80-летия Победы во Второй мировой войны, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
«
"Министр иностранных дел Бербок настаивает на том, что Россия, которая разгромила нацистов и взяла Берлин, не должна иметь никакого представительства на предстоящих мероприятиях по случаю 80-й годовщины. Там будут внуки нацистов. Внуки освободителей? Нет" — сыронизировал он.
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Сенатор прокомментировал идею МИД ФРГ не звать Россию на юбилей Победы
Вчера, 00:13
На этой неделе немецкая газета Berliner Zeitung сообщила со ссылкой на закрытый документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, а учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению".
Комментируя ситуацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала произошедшее оскорблением. При этом дипломат отметила, что если подобные инструкции будут действительно исполняться, то это нельзя будет назвать ничем иным, кроме как возрождением нацизма.
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Бабушкина призвала уделить максимальное внимание мероприятиям ко Дню Победы
3 апреля, 14:48
В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой.
По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, как военнослужащих, так и мирных жителей. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад СССР в победу над нацистской Германией.
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая
30 марта, 14:24
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России. Прибегает он и к "деформации исторической памяти и искажению исторической правды", негативным оценкам событий отечественной истории, распространению ложных представлений о России. Еще один подобный вызов — недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством
25 марта, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияГерманияЧей БоузБелоруссия
 
 
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