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Пленный рассказал, как командир угрожал его расстрелять - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:50 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/plennyy-2009596518.html
Пленный рассказал, как командир угрожал его расстрелять
Пленный рассказал, как командир угрожал его расстрелять - РИА Новости, 06.04.2025
Пленный рассказал, как командир угрожал его расстрелять
Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, как командир угрожал его расстрелять. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T05:50:00+03:00
2025-04-06T05:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
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ДОНЕЦК, 6 апр – РИА Новости. Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, как командир угрожал его расстрелять. "У меня не работала левая рука полностью. Меня все равно начали отправлять на позиции. Я по состоянию здоровья не мог. У меня получился скандал с командиром роты. И командир роты сказал, или едь домой, чтобы я тебя не видел, или вообще расстреляю", - рассказал военнопленный. С его слов, впервые его мобилизовали сотрудники ТЦК в мае 2023 года по пути на работу в Чернигове. После прохождения обучения он был отправлен в составе 58-й бригады под угледарское направление. После дезертирства Василий вернулся домой в Чернигов, где жил, особо не скрываясь от ТЦК. "Уже 6 ноября 2023 года я был в Чернигове, и находился в Чернигове до 19 декабря 2024 года. Потом меня опять остановила патрульная полиция, тоже с участником ТЦК. И опять меня отвезли в ВВК. После ВВК меня опять направили в 110-ю бригаду, 2-й батальон, 6-ю роту, куда я попал 1 января 2025 года", - сказал он. Ранее сообщалось, что ТЦК для поимки украинцев используют машины скорой помощи, а также личные гражданские авто, активно взаимодействуя с полицией, чтобы увести человека под вымышленным предлогом в опорный пункт для отправки на фронт.
https://ria.ru/20250406/sapery-2009596026.html
https://ria.ru/20250406/dzerzhinsk-2009595436.html
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чернигов
Специальная военная операция на Украине, Чернигов
Пленный рассказал, как командир угрожал его расстрелять

Пленный Потапенко: командир роты угрожал расстрелять во время скандала

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр – РИА Новости. Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, как командир угрожал его расстрелять.
"У меня не работала левая рука полностью. Меня все равно начали отправлять на позиции. Я по состоянию здоровья не мог. У меня получился скандал с командиром роты. И командир роты сказал, или едь домой, чтобы я тебя не видел, или вообще расстреляю", - рассказал военнопленный.
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С его слов, впервые его мобилизовали сотрудники ТЦК в мае 2023 года по пути на работу в Чернигове. После прохождения обучения он был отправлен в составе 58-й бригады под угледарское направление. После дезертирства Василий вернулся домой в Чернигов, где жил, особо не скрываясь от ТЦК.
"Уже 6 ноября 2023 года я был в Чернигове, и находился в Чернигове до 19 декабря 2024 года. Потом меня опять остановила патрульная полиция, тоже с участником ТЦК. И опять меня отвезли в ВВК. После ВВК меня опять направили в 110-ю бригаду, 2-й батальон, 6-ю роту, куда я попал 1 января 2025 года", - сказал он.
Ранее сообщалось, что ТЦК для поимки украинцев используют машины скорой помощи, а также личные гражданские авто, активно взаимодействуя с полицией, чтобы увести человека под вымышленным предлогом в опорный пункт для отправки на фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеЧернигов
 
 
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