https://ria.ru/20250406/plennyy-2009596518.html

Пленный рассказал, как командир угрожал его расстрелять

Пленный рассказал, как командир угрожал его расстрелять - РИА Новости, 06.04.2025

Пленный рассказал, как командир угрожал его расстрелять

Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, как командир угрожал его расстрелять. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T05:50:00+03:00

2025-04-06T05:50:00+03:00

2025-04-06T05:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

чернигов

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ДОНЕЦК, 6 апр – РИА Новости. Украинский пленный Василий Потапенко рассказал РИА Новости, как командир угрожал его расстрелять. "У меня не работала левая рука полностью. Меня все равно начали отправлять на позиции. Я по состоянию здоровья не мог. У меня получился скандал с командиром роты. И командир роты сказал, или едь домой, чтобы я тебя не видел, или вообще расстреляю", - рассказал военнопленный. С его слов, впервые его мобилизовали сотрудники ТЦК в мае 2023 года по пути на работу в Чернигове. После прохождения обучения он был отправлен в составе 58-й бригады под угледарское направление. После дезертирства Василий вернулся домой в Чернигов, где жил, особо не скрываясь от ТЦК. "Уже 6 ноября 2023 года я был в Чернигове, и находился в Чернигове до 19 декабря 2024 года. Потом меня опять остановила патрульная полиция, тоже с участником ТЦК. И опять меня отвезли в ВВК. После ВВК меня опять направили в 110-ю бригаду, 2-й батальон, 6-ю роту, куда я попал 1 января 2025 года", - сказал он. Ранее сообщалось, что ТЦК для поимки украинцев используют машины скорой помощи, а также личные гражданские авто, активно взаимодействуя с полицией, чтобы увести человека под вымышленным предлогом в опорный пункт для отправки на фронт.

https://ria.ru/20250406/sapery-2009596026.html

https://ria.ru/20250406/dzerzhinsk-2009595436.html

чернигов

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чернигов