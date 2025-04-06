https://ria.ru/20250406/pashinyan-2009655354.html

Партия Пашиняна получила менее 50 процентов мандатов на выборах в Гюмри

Партия Пашиняна получила менее 50 процентов мандатов на выборах в Гюмри - РИА Новости, 06.04.2025

Партия Пашиняна получила менее 50 процентов мандатов на выборах в Гюмри

Армянская правящая партия "Гражданский договор", возглавляемая премьером страны Николом Пашиняном, получила по итогам выборов в совет старейшин (горсовет)... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:54:00+03:00

2025-04-06T15:54:00+03:00

2025-04-06T15:54:00+03:00

в мире

гюмри

армения

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976983796_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_8511346228930b49001882c816ddd119.jpg

ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Армянская правящая партия "Гражданский договор", возглавляемая премьером страны Николом Пашиняном, получила по итогам выборов в совет старейшин (горсовет) второго по величине города страны Гюмри менее 50% мандатов - 14 из 33, сообщает пресс-служба ЦИК республики. По данным Центризбиркома, в ходе прошедших 30 марта муниципальных выборов за партию "Гражданский договор" проголосовали 17 188 человек, или 36,2% избирателей. Второй идет Коммунистическая партия Армении, список которой возглавляет бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян. Партия набрала 9727 голосов, или 20,5%. Электоральный барьер преодолели еще три оппозиционные силы - партийный альянс "Наш город", партия "Моя могучая община" и блок "Мать-Армения", набравшие 15,5%, 7,9% и 6,1% голосов соответственно. "Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в совет старейшин города Гюмри. Партия "Гражданский договор" получила 14 мандатов, Коммунистическая партия Армении - 8 мандатов, блок "Мать-Армения" - 2, альянс "Наш город" - 6, партия "Моя могучая община" - 3. Согласно армянскому законодательству, если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета. Ранее все прошедшие в горсовет оппозиционные силы выразили готовность поддержать кандидатуру экс-мэра Вардана Гукасяна, возглавлявшего город с 1999 по 2012 годы.

https://ria.ru/20250403/pashinjane-2009060204.html

https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html

гюмри

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гюмри, армения, никол пашинян