https://ria.ru/20250406/parad-2009706004.html

Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве

Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 06.04.2025

Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве

Военнослужащие сил специальных операций представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве, сообщил белорусский телеканал СТВ. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:37:00+03:00

2025-04-06T22:37:00+03:00

2025-04-06T22:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

белоруссия

россия

союзное государство

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681243_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_4d23c6fc0ec81b272d65b628df95a0d5.jpg

МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Военнослужащие сил специальных операций представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве, сообщил белорусский телеканал СТВ. "В строю в Москве пройдет гордость белорусской армии - силы специальных операций. Порядка 70 бойцов уже отрабатывают каждый шаг", - сообщили в эфире телеканала в воскресенье. По информации телеканала, пока тренировки военнослужащих проходят в Белоруссии, а 23 апреля они отправятся уже в столицу России. Один из военнослужащих Олег Костромин рассказал телеканалу, что для участия в параде будет сшита новая форма, которая будет состоять из кителя, рубашки с галстуком, брюк, традиционный голубой берет заменит фуражка, а берцы - сапоги.

https://ria.ru/20250406/belgrad-2009646249.html

https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html

москва

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, белоруссия, россия, союзное государство, 80-летие победы в великой отечественной войне