Рейтинг@Mail.ru
Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:37 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/parad-2009706004.html
Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве
Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве
Военнослужащие сил специальных операций представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве, сообщил белорусский телеканал СТВ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:37:00+03:00
2025-04-06T22:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
белоруссия
россия
союзное государство
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681243_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_4d23c6fc0ec81b272d65b628df95a0d5.jpg
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Военнослужащие сил специальных операций представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве, сообщил белорусский телеканал СТВ. "В строю в Москве пройдет гордость белорусской армии - силы специальных операций. Порядка 70 бойцов уже отрабатывают каждый шаг", - сообщили в эфире телеканала в воскресенье. По информации телеканала, пока тренировки военнослужащих проходят в Белоруссии, а 23 апреля они отправятся уже в столицу России. Один из военнослужащих Олег Костромин рассказал телеканалу, что для участия в параде будет сшита новая форма, которая будет состоять из кителя, рубашки с галстуком, брюк, традиционный голубой берет заменит фуражка, а берцы - сапоги.
https://ria.ru/20250406/belgrad-2009646249.html
https://ria.ru/20250406/bezopasnost-2009594783.html
москва
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681243_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_b0cca198055c7bf7a17761d9c8cbb2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белоруссия, россия, союзное государство, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Белоруссия, Россия, Союзное государство, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве

Военные сил спецопераций Белоруссии примут участие в параде 9 мая в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на параде в Москве
Военнослужащие на параде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на параде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Военнослужащие сил специальных операций представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве, сообщил белорусский телеканал СТВ.
"В строю в Москве пройдет гордость белорусской армии - силы специальных операций. Порядка 70 бойцов уже отрабатывают каждый шаг", - сообщили в эфире телеканала в воскресенье.
Послы РФ и Белоруссии Александр Боцан-Харченко и Сергей Малиновский возложили венки и цветы к мемориалу погибшим в результате бомбардировок Белграда авиацией нацистской Германии. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Послы России и Белоруссии почтили память жертв бомбардировок в Белграде
Вчера, 14:23
По информации телеканала, пока тренировки военнослужащих проходят в Белоруссии, а 23 апреля они отправятся уже в столицу России.
Один из военнослужащих Олег Костромин рассказал телеканалу, что для участия в параде будет сшита новая форма, которая будет состоять из кителя, рубашки с галстуком, брюк, традиционный голубой берет заменит фуражка, а берцы - сапоги.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Посол оценил обсуждение безопасности в Европе без России и Белоруссии
Вчера, 03:57
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваБелоруссияРоссияСоюзное государство80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала