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Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве
Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве - РИА Новости, 06.04.2025
Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве
Военнослужащие сил специальных операций представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве, сообщил белорусский телеканал СТВ. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:37:00+03:00
2025-04-06T22:37:00+03:00
2025-04-06T22:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Военнослужащие сил специальных операций представят белорусскую армию на параде 9 мая в Москве, сообщил белорусский телеканал СТВ. "В строю в Москве пройдет гордость белорусской армии - силы специальных операций. Порядка 70 бойцов уже отрабатывают каждый шаг", - сообщили в эфире телеканала в воскресенье. По информации телеканала, пока тренировки военнослужащих проходят в Белоруссии, а 23 апреля они отправятся уже в столицу России. Один из военнослужащих Олег Костромин рассказал телеканалу, что для участия в параде будет сшита новая форма, которая будет состоять из кителя, рубашки с галстуком, брюк, традиционный голубой берет заменит фуражка, а берцы - сапоги.
https://ria.ru/20250406/belgrad-2009646249.html
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москва, белоруссия, россия, союзное государство, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Белоруссия, Россия, Союзное государство, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Белорусские военные примут участие в параде 9 мая в Москве
Военные сил спецопераций Белоруссии примут участие в параде 9 мая в Москве