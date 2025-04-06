https://ria.ru/20250406/obstrel-2009710351.html

Украинские войска атаковали Горловку

Украинские войска атаковали Горловку - РИА Новости, 06.04.2025

Украинские войска атаковали Горловку

Украинские войска в воскресенье вечером атаковали Горловку с использованием артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и БПЛА, сообщило управление... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T23:15:00+03:00

2025-04-06T23:15:00+03:00

2025-04-06T23:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910845487_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98e721aec8695508be04d54d9a64a19d.jpg

ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером атаковали Горловку с использованием артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и БПЛА, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 21.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005216347.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато