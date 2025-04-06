https://ria.ru/20250406/obstrel-2009710351.html
Украинские войска атаковали Горловку
Украинские войска атаковали Горловку - РИА Новости, 06.04.2025
Украинские войска атаковали Горловку
Украинские войска в воскресенье вечером атаковали Горловку с использованием артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и БПЛА, сообщило управление... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T23:15:00+03:00
2025-04-06T23:15:00+03:00
2025-04-06T23:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье вечером атаковали Горловку с использованием артиллерии натовского калибра 155 миллиметров и БПЛА, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлению: 21.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250315/gorlovka-2005216347.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато
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Украинские войска атаковали Горловку
ВСУ обстреляли Горловку с использованием артиллерии натовского калибра и БПЛА