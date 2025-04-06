https://ria.ru/20250406/obstrel-2009588529.html
Украинские войска 63 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 63 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.04.2025
Украинские войска 63 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 93 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T00:17:00+03:00
2025-04-06T00:17:00+03:00
2025-04-06T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 93 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Шестьдесят три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать три вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении. Двадцать девять вооруженных атак - на донецком направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 93 боеприпаса. По данным управления, в результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 59 обстрелов.
https://ria.ru/20250405/mask-2009570177.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 63 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 63 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 93 боеприпаса