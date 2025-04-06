https://ria.ru/20250406/obstrel-2009588529.html

Украинские войска 63 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 63 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.04.2025

Украинские войска 63 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 93 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T00:17:00+03:00

2025-04-06T00:17:00+03:00

2025-04-06T00:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 93 боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Шестьдесят три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать три вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении. Двадцать девять вооруженных атак - на донецком направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 93 боеприпаса. По данным управления, в результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще восемь получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 59 обстрелов.

https://ria.ru/20250405/mask-2009570177.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика