https://ria.ru/20250406/nadezhda-2009649353.html

Глава РФПИ выразил надежду, что диалог России и США восстановился

Глава РФПИ выразил надежду, что диалог России и США восстановился - РИА Новости, 06.04.2025

Глава РФПИ выразил надежду, что диалог России и США восстановился

Есть хрупкая надежда на то, что диалог России и США восстановился, но предстоит противостоять попыткам сорвать наметившееся потепление между странами, считает... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:48:00+03:00

2025-04-06T14:48:00+03:00

2025-04-06T14:48:00+03:00

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российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Есть хрупкая надежда на то, что диалог России и США восстановился, но предстоит противостоять попыткам сорвать наметившееся потепление между странами, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. "Поэтому сейчас есть такая хрупкая надежда на то, что диалог (между Россией и США - ред.) восстановился, но, безусловно, надо противостоять, в том числе информационным атакам, которые происходят, чтобы то потепление, которое наметилось, сорвать", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу. Он отметил, что в настоящее время Белый дом находится под колоссальным давлением со всех сторон, в том числе и внутри страны. Кроме того, по его словам, очень большое количество других стран пытаются помешать диалогу России и США. Он сообщил, что во время его визита в Вашингтоне на этой неделе состоялся откровенный разговор, его встретили позитивно. "Я думаю, наши коллеги из Соединенных Штатов понимают, что надо восстанавливать диалог с Россией, что Россия выстояла ту попытку стратегического поражения, которую администрация экс-президента Джо Байдена пыталась ей нанести. Выстояла достойно", - добавил глава РФПИ. "И мы видим начало уважительного, хорошего диалога", - заключил он.

https://ria.ru/20250406/ssha-2009641576.html

https://ria.ru/20250406/dmitriev-2009645046.html

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в мире, россия, сша, джо байден, российский фонд прямых инвестиций