Рейтинг@Mail.ru
В Москве на скоростном диаметре восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 06.04.2025 (обновлено: 23:42 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/moskva-2009712555.html
В Москве на скоростном диаметре восстановили движение после ДТП
В Москве на скоростном диаметре восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве на скоростном диаметре восстановили движение после ДТП
Движение на московском скоростном диаметре, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T23:41:00+03:00
2025-04-06T23:42:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292595_0:78:3183:1868_1920x0_80_0_0_824485be44c90a2278cb3c7e0be2bcea.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение на московском скоростном диаметре, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. Ранее дептранс сообщал, что пять автомобилей столкнулись на московском скоростном диаметре, один из них перевернулся, пострадавших нет. "Движение на ЮВХ (в районе Кантемировской улицы дома 3 корпуса 6) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240828/gruzovik-1969075021.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922292595_295:0:2888:1945_1920x0_80_0_0_25fa7e1a80acb863efa07ea63bcae7d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
В Москве на скоростном диаметре восстановили движение после ДТП

Движение на скоростном диаметре, где столкнулись пять автомобилей, восстановили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДвижение в автомобильном потоке в Москве
Движение в автомобильном потоке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Движение в автомобильном потоке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение на московском скоростном диаметре, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы.
Ранее дептранс сообщал, что пять автомобилей столкнулись на московском скоростном диаметре, один из них перевернулся, пострадавших нет.
«
"Движение на ЮВХ (в районе Кантемировской улицы дома 3 корпуса 6) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
На Московском скоростном диаметре столкнулись два грузовика
28 августа 2024, 21:25
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала