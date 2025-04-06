https://ria.ru/20250406/moskva-2009712555.html

В Москве на скоростном диаметре восстановили движение после ДТП

В Москве на скоростном диаметре восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 06.04.2025

В Москве на скоростном диаметре восстановили движение после ДТП

Движение на московском скоростном диаметре, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T23:41:00+03:00

2025-04-06T23:41:00+03:00

2025-04-06T23:42:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение на московском скоростном диаметре, где столкнулись пять автомобилей, восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы. Ранее дептранс сообщал, что пять автомобилей столкнулись на московском скоростном диаметре, один из них перевернулся, пострадавших нет. "Движение на ЮВХ (в районе Кантемировской улицы дома 3 корпуса 6) восстановлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240828/gruzovik-1969075021.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия