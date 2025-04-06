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На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса
На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 06.04.2025
На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса
Коммерческий и городской автобусы столкнулись на юго-западе Москвы, в последнем пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:56:00+03:00
2025-04-06T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Коммерческий и городской автобусы столкнулись на юго-западе Москвы, в последнем пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса."Сегодня около 22.08 на улице Грина, в районе дома 1к8, произошло ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса 948-го маршрута. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало три пассажира автобуса, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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москва, мосгортранс, происшествия, россия, дтп
Москва, Мосгортранс, Происшествия, Россия, ДТП
На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса
На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса, есть пострадавшие