https://ria.ru/20250406/moskva-2009708234.html

На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса

На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 06.04.2025

На юго-западе Москвы столкнулись два автобуса

Коммерческий и городской автобусы столкнулись на юго-западе Москвы, в последнем пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:56:00+03:00

2025-04-06T22:56:00+03:00

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мосгортранс

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Коммерческий и городской автобусы столкнулись на юго-западе Москвы, в последнем пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса."Сегодня около 22.08 на улице Грина, в районе дома 1к8, произошло ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса 948-го маршрута. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало три пассажира автобуса, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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москва, мосгортранс, происшествия, россия, дтп