https://ria.ru/20250406/moskva-2009703798.html
В Москве предъявили обвинение мужчине, до смерти избившему младенца
В Москве предъявили обвинение мужчине, до смерти избившему младенца - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве предъявили обвинение мужчине, до смерти избившему младенца
Мужчине, до смерти избившему младенца на северо-западе Москвы, предъявлено обвинение, вину он признал частично, сообщила прокуратура столицы. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:16:00+03:00
2025-04-06T22:16:00+03:00
2025-04-06T22:16:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчине, до смерти избившему младенца на северо-западе Москвы, предъявлено обвинение, вину он признал частично, сообщила прокуратура столицы. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его 45-летний дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве. "Сорокапятилетнему мужчине предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Вину он признал частично. В ближайшие время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве предъявили обвинение мужчине, до смерти избившему младенца
Прокуратура в Москве предъявила обвинение мужчине, до смерти избившему младенца