https://ria.ru/20250406/moskva-2009703798.html

В Москве предъявили обвинение мужчине, до смерти избившему младенца

В Москве предъявили обвинение мужчине, до смерти избившему младенца - РИА Новости, 06.04.2025

В Москве предъявили обвинение мужчине, до смерти избившему младенца

Мужчине, до смерти избившему младенца на северо-западе Москвы, предъявлено обвинение, вину он признал частично, сообщила прокуратура столицы. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:16:00+03:00

2025-04-06T22:16:00+03:00

2025-04-06T22:16:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мужчине, до смерти избившему младенца на северо-западе Москвы, предъявлено обвинение, вину он признал частично, сообщила прокуратура столицы. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что тело избитого до смерти младенца нашли в квартире на северо-западе Москвы, по подозрению задержан его 45-летний дедушка, возбуждено уголовное дело об убийстве. "Сорокапятилетнему мужчине предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Вину он признал частично. В ближайшие время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)