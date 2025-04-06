https://ria.ru/20250406/moskva-2009650107.html

В Москве продолжают расчищать улицы от снега

В Москве продолжают расчищать улицы от снега - РИА Новости, 06.04.2025

В Москве продолжают расчищать улицы от снега

Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:53:00+03:00

2025-04-06T14:53:00+03:00

2025-04-06T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 12.00 специалисты провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Осадки сохранятся в течение всего дня, в ближайшие часы снегопад усилится. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250406/moskva-2009625292.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что в 12.00 специалисты провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Осадки сохранятся в течение всего дня, в ближайшие часы снегопад усилится. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях 2025-04-06T14:53 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)