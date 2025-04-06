https://ria.ru/20250406/moskva-2009650107.html
В Москве продолжают расчищать улицы от снега
В Москве продолжают расчищать улицы от снега - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве продолжают расчищать улицы от снега
Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:53:00+03:00
2025-04-06T14:53:00+03:00
2025-04-06T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 12.00 специалисты провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Осадки сохранятся в течение всего дня, в ближайшие часы снегопад усилится. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250406/moskva-2009625292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009648940_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d64134536ff40fa24764ba17736ce4b2.jpg
Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве
Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что в 12.00 специалисты провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Осадки сохранятся в течение всего дня, в ближайшие часы снегопад усилится. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях
2025-04-06T14:53
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве продолжают расчищать улицы от снега
В Москве продолжаются работы по очистке от снега улиц, дворов и парковок