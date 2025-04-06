Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжают расчищать улицы от снега - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:53 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/moskva-2009650107.html
В Москве продолжают расчищать улицы от снега
В Москве продолжают расчищать улицы от снега - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве продолжают расчищать улицы от снега
Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:53:00+03:00
2025-04-06T14:53:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009648940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a65f0b927b2214e5da354d48c19b9ec1.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 12.00 специалисты провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Осадки сохранятся в течение всего дня, в ближайшие часы снегопад усилится. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250406/moskva-2009625292.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве
Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что в 12.00 специалисты провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Осадки сохранятся в течение всего дня, в ближайшие часы снегопад усилится. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях
2025-04-06T14:53
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009648940_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d64134536ff40fa24764ba17736ce4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве продолжают расчищать улицы от снега

В Москве продолжаются работы по очистке от снега улиц, дворов и парковок

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве продолжаются повсеместно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Повсеместно продолжаются работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в 12.00 специалисты провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"Осадки сохранятся в течение всего дня, в ближайшие часы снегопад усилится. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду, по возможности, перенести поездки на автомобилях", - подчеркивается в сообщении.
Снегоуборочная техника на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Москве ликвидируют последствия непогоды
Вчера, 12:13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала