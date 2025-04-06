https://ria.ru/20250406/moskva-2009632924.html
В Москве начался фестиваль кондитерского искусства
В Москве начался фестиваль кондитерского искусства - РИА Новости, 06.04.2025
В Москве начался фестиваль кондитерского искусства
Фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни" в рамках программы "Стану мамой" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:13:00+03:00
2025-04-06T13:13:00+03:00
2025-04-06T13:13:00+03:00
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814061151_0:542:2048:1694_1920x0_80_0_0_6f5ca60c1bc97c6af0df5ddddca59453.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни" в рамках программы "Стану мамой" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве начался фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни", организованный в рамках поддержки программы "Стану мамой". Более 30 ведущих ресторанов столицы представляют авторские десерты, в которых воплощают свое видение идеи материнства, семьи и женственности. Об этом рассказала Вера Коренная, главный внештатный специалист по гинекологии столичного департамента здравоохранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект "Вкус жизни" объединил лучшие заведения Москвы. Гости ресторанов могут попробовать оригинальные десерты, выполненные в цветочных мотивах, а также узнать больше о социальном проекте "Стану мамой".
https://ria.ru/20241009/oduvanchiki-1738067700.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814061151_0:411:2048:1947_1920x0_80_0_0_f43ca013f9091cde7cb4bd6f1caf9b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия
В Москве начался фестиваль кондитерского искусства
В Москве начался фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни"