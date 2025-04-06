https://ria.ru/20250406/moskva-2009632924.html

В Москве начался фестиваль кондитерского искусства

В Москве начался фестиваль кондитерского искусства - РИА Новости, 06.04.2025

В Москве начался фестиваль кондитерского искусства

Фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни" в рамках программы "Стану мамой" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:13:00+03:00

2025-04-06T13:13:00+03:00

2025-04-06T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни" в рамках программы "Стану мамой" начался в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве начался фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни", организованный в рамках поддержки программы "Стану мамой". Более 30 ведущих ресторанов столицы представляют авторские десерты, в которых воплощают свое видение идеи материнства, семьи и женственности. Об этом рассказала Вера Коренная, главный внештатный специалист по гинекологии столичного департамента здравоохранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект "Вкус жизни" объединил лучшие заведения Москвы. Гости ресторанов могут попробовать оригинальные десерты, выполненные в цветочных мотивах, а также узнать больше о социальном проекте "Стану мамой".

https://ria.ru/20241009/oduvanchiki-1738067700.html

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